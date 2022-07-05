Украина

В Генштабе показали работу РСЗО HIMARS — рассказываем, что это за оружие

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июля 2022, 13:30
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