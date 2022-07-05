В Генштабе показали работу РСЗО HIMARS — рассказываем, что это за оружие

Недавно Генштаб ВСУ продемонстрировал работу РСЗО HIMARS на Запорожском направлении. “Хорошо, быстро, точно”, — прокомментировали в Генштабе. Мы расскажем, что такое РСЗО HIMARS и какие ее характеристики.

Что такое РСЗО HIMARS

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — это реактивная система залпового огня. Она была разработана еще в 80-х годах прошлого века. Армия США применяла ее в Ираке в 2003 году и в войне в Персидском заливе.

Этот современный многофункциональный комплекс на колесном шасси, несущий шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике.

Сейчас также смотрят

Дальность HIMARS достигает 80 км, а точность поражения цели — до трех метров.

Если сравнивать с российским Смерчем, то его дальность — 70 км, а промах — на один километр.

РСЗО HIMARS после запуска огня автоматически отходит со своей позиции. Дальше снимает отстрелянный пакет и сразу загружает новый. Это требует менее пяти минут.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Характеристики РСЗО HIMARS

экипаж — три человека

калибр — 227 мм

темп стрельбы — 18 выстрелов в минуту

дальность движения — 480 км

максимальная скорость — 85 км/ч.

HIMARS предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров.

В Генштабе показали работу РСЗО ночью на Запорожском направлении.

Цена HIMARS

Стоимость одной ракетной установки $2,3 млн.

На данный момент Соединенные Штаты прислали Украине четыре РСЗО HIMARS.

Кроме РСЗО, чтобы уничтожать врага, Украина нуждается в противоракетной обороне, чтобы защитить наши земли от разрушений. Ранее мы рассказывали, что такое противоракетная оборона и будет ли она в Украине.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!