Актуальна карта бойових дій в Україні 12 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Після довгих днів ракетного терору так важливо бачити ще й добрі новини. Карта бойових дій поки мовчить, аби дати можливість нашим військовим робити вою роботу без непередбачуваних неприємностей.

Однак у тилу українці теж встигли зробити чимало хорошого для ЗСУ та дуже небезпечного для окупантів, зібравши 352 мільйони гривень на дрони-камікадзе.

Крім того, Україна повернула 32 українських воїнів із російського полону. І це точно не останній обмін. А поки наша боротьба триває за кожен населений пункт та за кожного українця, Генштаб ЗСУ публікує інформацію про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує масовий ракетний обстріл України російськими окупантами:

Російські війська завдали масованих скоординованих ракетних ударів по понад 20 українських містах. Путін стверджував, що ці удари були помстою за вибух на Керченському мосту, ймовірно, для того, щоб заслужити повагу провоєнно налаштованих фракцій.

Російські атаки на українську енергомережу навряд чи зламають волю України до боротьби, але недоцільне використання Росією своїх обмежених поставок високоточної зброї проти цивільних об’єктів може позбавити Путіна можливості перервати поточні українські контрнаступи в Херсонській та Луганській областях.

Крім того, експерти зробили висновки, що російські війська не можуть постачати мобілізовані сили, ймовірно, через роки розкрадання запасів контрактниками та командирами.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що через відсутність успіху на полі бою, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА для ураження критичної інфраструктури та житлових районів міст нашої країни.

Протягом доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи протиповітряної оборони України знищили 32 повітряні цілі на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці безпілотники знищено силами протиповітряної оборони Збройних Сил України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку — Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку — Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань ;

на Краматорському напрямку — Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне ;

на Бахмутському напрямку — Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку — Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогірʼя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення.

Вогневого впливу зазнали райони більш ніж двадцяти населених пунктів. Серед них — Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки.

В Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетні війська та артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

Також вчора, 11 жовтня, відбулося позачергове засідання країн G7. Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн.

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