Прості пункти формули миру! Виступ Володимира Зеленського на саміті G7 11 жовтня

Вчора, 10 жовтня, після масових ракетних обстрілів, президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове скликання засідання G7.

Сьогодні, 11 жовтня, відбулося позачергове засідання країн G7. Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн. Ми розповімо про головні пункти з його промови.

Він подякував канцлеру Німеччини за скликання засідання й усім присутнім за підтриману ініціативу.

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— Відучора ворог застосував уже понад сотню крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими Шахідами, — наголосив Зеленський.

Ми всі маємо бути свідомі того, що це ворог не тільки України. Це ворог і кожного з вас, — сказав президент України.

Він додав, що Росія робить диверсії проти газогонів у Балтійському морі, проти критично важливих кабелів у Європі та створює енергетичну кризу, продовольчу кризу й штучну загрозу голоду для африканських і азійських країн.

Зеленський подякував за допомогу, але зауважив, що керівник Росії все ще має сили для ескалації. Він назвав кілька пунктів формули миру, щоб зупинити державу-терориста.

Перший пункт — оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору — ракетні удари — перестане працювати.

Другий пункт — територіальна цілісність України.

Третій пункт — покарання країни-агресора. Хто розпочав збройну агресію — той міжнародний злочинець. Той має бути засуджений.

— Захист територіальної цілісності України — це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи зі Статуту ООН. Різні потенційні агресори у світі спостерігають зараз за реакцією демократій на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами та спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована й покарана. Покарана і політично, і санкційно, — наголосив Зеленський.

Президент України попросив розробити новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб зламати стабільність російських доходів від нафти й газу.

Також Зеленський запропонував країнам G7 розмістити міжнародну безпекову місію на кордоні України та Білорусі.

— Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні, — наголосив він.

За його словами, формат місії може бути опрацьований дипломатами.

Увесь цивілізований світ засудив терористичні дії Росії. Раніше ми розповідали про реакцію світу на обстріли України 10 жовтня.

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