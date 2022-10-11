Україна

Прості пункти формули миру! Виступ Володимира Зеленського на саміті G7 11 жовтня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 18:30
Володимир Зеленський на саміті Групи семи 11 жовтня: головне з промови

Більше відео
обмін полонених
Наші вдома! Україна повернула ще 32 військових з російського полону
Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН
Масові вибухи в Україні: останні новини з усіх міст (ОНЛАЙН)
Олексій Резніков
Це гірше, ніж злочин: Резніков про три головні висновки щодо масованого обстрілу України
0:02:24
тепло
Опалювальний сезон 2022 відтерміновують! Коли включать тепло у квартирах
Дивитись більше

Останні відео
обмін полонених

Наші вдома! Україна повернула ще 32 військових з російського полону
Володимир Зеленський на саміті Групи семи 11 жовтня: головне з промови
Прості пункти формули миру! Виступ Володимира Зеленського на саміті G7 11 жовтня
Президенти 11 країн засудили обстріли України
Воєнні злочини не мають терміну давності: президенти 11 країн спільно звернулися до РФ
0:02:37
притула на помсту
352 млн за добу! Куди Притула та Стерненко витратять гроші, зібрані на помсту окупантам
Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН
Масові вибухи в Україні: останні новини з усіх міст (ОНЛАЙН)
Олексій Резніков
Це гірше, ніж злочин: Резніков про три головні висновки щодо масованого обстрілу України
0:02:24
тепло
Опалювальний сезон 2022 відтерміновують! Коли включать тепло у квартирах
0:18:29
Kislitsa
Мої родичі стали жертвами нападу Росії — сильний виступ Кислиці на Генасамблеї ООН
Львів вибухи
Потужна атака по Львову: наслідки прильотів і перші коментарі влади
0:04:15
FACE TO FACE
Понад 30 унікальних операцій! Волонтерська місія FACE TO FACE допомагає постраждалим на війні
Більше відео
обмін полонених
Читати далі
Наші вдома! Україна повернула ще 32 військових з російського полону
Президенти 11 країн засудили обстріли України
Читати далі
Воєнні злочини не мають терміну давності: президенти 11 країн спільно звернулися до РФ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь