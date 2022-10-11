Простые пункты формулы мира! Выступление Владимира Зеленского на саммите G7 11 октября

Вчера, 10 октября, после массовых ракетных обстрелов президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о срочном созыве заседания G7.

Сегодня, 11 октября, прошло внеочередное заседание стран G7. Владимир Зеленский обратился к лидерам стран. Мы расскажем о главных пунктах из его речи.

Он поблагодарил канцлера Германии за созыв заседания и всех присутствующих за поддержанную инициативу.

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— Со вчерашнего дня враг применил уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские Шахиды, — подчеркнул Зеленский.

Мы все должны осознавать, что это враг не только Украины. Это враг и каждого из вас, — сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия делает диверсии против газопроводов в Балтийском море, против критически важных кабелей в Европе и создает энергетический кризис, продовольственный кризис и искусственную угрозу голода для африканских и азиатских стран.

Зеленский поблагодарил за помощь, но заметил, что у руководителя России все еще есть силы для эскалации. Он назвал несколько пунктов формулы мира, чтобы остановить государство-террориста.

Первый пункт — оборонная поддержка. Воздушный щит для Украины. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора — ракетные удары — перестанет работать.

Второй пункт — территориальная целостность Украины.

Третий пункт — наказание страны-агрессора. Кто начал вооруженную агрессию — тот международный преступник. Он должен быть осужден.

— Защита территориальной целостности Украины — это защита всего международного правопорядка, начиная с Устава ООН. Различные потенциальные агрессоры в мире наблюдают сейчас за реакцией демократий на устроенный Россией фарс с псевдореферендумами и попыткой аннексии. Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически, и санкционно, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины попросил разработать новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы сломить стабильность российских доходов от нефти и газа.

Также Зеленский предложил странам G7 разместить международную миссию безопасности на границе Украины и Беларуси.

— Территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране, — подчеркнул он.

По его словам, формат миссии может быть обработан дипломатами.

Весь цивилизованный мир осудил террористические действия России. Ранее мы рассказывали о реакции мира на обстрелы Украины 10 октября.

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