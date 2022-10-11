Украина

Простые пункты формулы мира! Выступление Владимира Зеленского на саммите G7 11 октября

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 октября 2022, 18:30
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