Світ

Безвихідь чи відвертання уваги? Чи дійсно Путін змушує Лукашенка вступити у відкриту війну проти України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 18:30
Чи напада Білорусь на Україну? Путін змушує Лукашенка до відкритої війни

Більше відео
0:02:26
Зустріч лідерів ЄС у Празі 07.10.2022: результати
Підготовка до зими та підтримка України — про що говорили лідери ЄС на зустрічі у Празі
нобелівська премія
Нобелівську премію миру 2022 отримали організації з України, Росії й Білорусі — що про них відомо і якою була реакція
0:08:00
Олена Кондратюк виступила на саміті G20 06.10.2022
Нам потрібні не просто посередники, а союзники — виступ України на Саміті G20
Санкції проти Росії
Змусимо Кремль платити! Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії
Дивитись більше

Останні відео
0:04:47
Полонений окупант розповів про мобілізацію в Росії

Курс молодого бійця тривав два дні — полонений окупант жаліється на мобілізацію і дивується озброєнню ЗСУ
Поліція ексгумувала перші 20 тіл в Лимані
Серед жертв є сім’ї, діти та військові: поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані
Чи напада Білорусь на Україну? Путін змушує Лукашенка до відкритої війни
Безвихідь чи відвертання уваги? Чи дійсно Путін змушує Лукашенка вступити у відкриту війну проти України
0:10:15
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022
Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні
0:03:07
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців
чому Росія програє
Чому Росія програє? Військові експерти пояснюють, як ведуть бойові дії ЗСУ
0:01:57
ЗСУ на мінометах
Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі
0:02:04
Запоріжжя: вибухи сьогодні, 9 жовтня, та наслідки ракетного удару
Обстріл Запоріжжя сьогодні: 12 загиблих і майже 50 постраждалих — що відомо про ракетну атаку
0:02:33
Урожай 2022: як вплинув на аграрні культури дощовий вересень
Врожай страждає від дощового вересня — чи вплине це на продовольчу безпеку України
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Поліція ексгумувала перші 20 тіл в Лимані
Читати далі
Серед жертв є сім’ї, діти та військові: поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022
Читати далі
Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь