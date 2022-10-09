Безвихідь чи відвертання уваги? Чи дійсно Путін змушує Лукашенка вступити у відкриту війну проти України

Можливий напад Білорусі на Україну обговорюють вже давно, країна не раз продовжувала військові навчання біля наших кордонів. Хоча Білорусь не вступає у відкриту війну проти України, російські військові з її території вели наступ на нашу державу й досі обстрілюють Україну звідти.

Проте президенту Росії Володимиру Путіну, вочевидь, цього замало, тому він змушує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка все ж вступити у відкриту війну. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, керівництво РФ проводять певні заходи, щоб змусити керівництво Білорусі на цей крок. Дедалі частіше проводяться зустрічі двох диктаторів, на яких Путін намагається схилити до цього рішення Лукашенка.

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— Зараз, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів. Це і механізовані батальйони, і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Наскільки довго буде така ситуація, залежатиме від того, як будуть розвиватися події на фронті, — сказав Скібіцький.

Дипломатична нота про “напад”

Увечері 8 жовтня послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, у якій стверджувалося, що Україна нібито планує завдати удар по території країни. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС вважають, що це може бути провокацією та частиною плану Росії.

— Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму, — зазначив Ніколенко.

Він закликав народ Білорусі не піддаватися на провокації.

Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН, — наголосив він.

Наразі на сайті МЗС Білорусі немає інформації про виклик посла України.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас міркує, що таке звинувачення Білорусі є зміною тактики Росії у війні проти України.

— Замість тактичної ядерної зброї залучають Лукашенка. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на себе. Мета — відвести якомога більше українських сил від фронту до білоруського кордону, — написав він у Twitter.

Раніше генерал Сергій Наєв розповів, що чекати від війни надалі та чи нападе Білорусь на Україну.

Фото: Getty Images

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