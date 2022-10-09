Безысходность или отвлечение внимания? Действительно ли Путин заставляет Лукашенко вступить в открытую войну против Украины

Возможное нападение Белоруси на Украину обсуждают уже давно, страна не раз продолжала военные учения у наших границ. Хотя Беларусь не участвует открыто в войне против Украины, российские военные с ее территории вели наступление на наше государство и до сих пор запускают ракеты с Беларуси.

Однако президенту России Владимиру Путину, вероятно, этого мало, поэтому он заставляет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко все же вступить в открытую войну. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, руководство РФ проводят определенные меры, чтобы вынудить руководство Беларуси на этот шаг. Все чаще проводятся встречи двух диктаторов, на которых Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению.

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— Сейчас, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено шесть батальонов. Это и механизированные батальоны, и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

Насколько долго будет такая ситуация, будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте, — сказал Скибицкий.

Дипломатическая нота о “нападении”

Вечером 8 октября послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, в которой утверждалось, что Украина якобы планирует нанести удар по территории страны. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В МИДе считают, что это может быть провокацией и частью плана России.

— Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима, — отметил Николенко.

Он призвал народ Беларуси не поддаваться провокациям.

Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН, — подчеркнул он.

В настоящее время на сайте МИД Беларуси нет информации о вызове посла Украины.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас полагает, что такое обвинение Беларуси является изменением тактики России в войне против Украины.

— Вместо тактического ядерного оружия привлекают Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель — отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе, — написал он в Twitter.

Ранее генерал Сергей Наев рассказал, что ждать от войны в дальнейшем и нападет ли Беларусь на Украину.

Фото: Getty Images

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