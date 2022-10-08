Украина

Наступление из Беларуси возможно, когда из РФ придет приказ: Генерал Сергей Наев о том, чего ждать от войны дальше

Виктория Мельник, редактор сайта 08 октября 2022, 14:00

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Сергей Наев

Наступление из Беларуси возможно, когда из РФ придет приказ: Генерал Сергей Наев о том, чего ждать от войны дальше
Масові поховання в Лимані: ексгумація тіл жертв війни
Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации
Вибухи в Харкові: що відомо на сьогодні, 8 жовтня 2022
Ночные взрывы в Харькове вызвали пожары: россияне обстреляли город и область — есть пострадавшие
0:01:36
Кримський міст підірвали - що відомо про вибух на мосту 08.10.2022
А рассветы в Крыму — действительно пожар! Что известно об утренних взрывах на Крымском мосту
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