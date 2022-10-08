Наступление из Беларуси возможно, когда из РФ придет приказ: Генерал Сергей Наев о том, чего ждать от войны дальше

“Вторую” армию мира разбивают виртуозы. И эти виртуозы — в украинских войсках. Украинский военный, генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ Сергей Наев был одним из тех, кто разгадывал планы врага и разбивал российские войска в ожесточенных боях.

Сейчас он защищает наши северные рубежи и делится своими мыслями о возможности повторного наступления на Киев, замыслах Беларуси и о чем он думал 23 февраля.

Генерал признается, что о начале войны он знал еще за несколько дней до 24 февраля. Когда полномасштабное вторжение было уже очевидно, он предупредил всех своих подчиненных о начале новой волны войны с Россией.

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Когда ко мне в два ночи 24 февраля позвонил генерал, отвечавший за воздушные силы и доложивший о поднятии в небо со стороны Беларуси российского самолета-ретранслятора, я спросил его — а такое было раньше? Если нет, значит, сегодня точно начнется.

Когда провалился русский блицкриг?

На его счету сорваны планы оккупантов захватить Одессу. Он делится: было два принципиальных момента, после которых стало ясно о срыве планов врага.

— То, что им не удалось захватить Киев, уже было свидетельством их провала. А когда разбились их мечты наступать в направлении Одессы, я в этом убедился. На моем пункте управления был офицер разведки, заранее разгадавший замысел вражеских сил.

Противник пытался пройти не сквозь Николаев и дальше по дороге вдоль побережья на Одессу, а хотел обойти его выше, двигаться вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей к так называемой ПМР, где соединиться с силами российских войск на территории непризнанного Приднестровья, охватив сразу две области.

По словам Генерала, вдоль побережья Черного моря находилось несколько опасных мест для высадки российского десанта. И только благодаря сосредоточению в море сил украинских ВМС и заминирование всей акватории не дало россиянам воплотить свои мечты.

Под руководством Сергея Наева украинские войска блестяще отбили россиян на нескольких стратегических направлениях, среди них Изюмское направление, Белогоровская операция.

Все это в очередной раз свидетельствует не только о нашем профессионализме, убежден Наев, видящий рост украинских военных с 2014 года, но и о “показушности” в подготовке россиян.

Вместе с тем не стоит расслабляться и считать, что ракеты или войска в России скоро закончатся, убежден Генерал.

Вероятность наступления из Беларуси

Генерал говорит, что вероятность наступления со стороны Беларуси до сих пор возможна. Особенно это возможно, если режим Лукашенко “дожмут”.

Белорусь это выполнит тогда, когда получит соответствующую команду от РФ. Когда прижмут режим РБ, то они способны на такое. Генерал Залужный полностью владеет этой ситуацией, и если будут изменения у противника, соответственно, мы изменим и свой состав сил, — подчеркнул он.

Наев считает, что для наступления из Беларуси вражеским войскам понадобится еще два-три месяца подготовки. Но сейчас никаких признаков накопления войск у границы Беларусь-Украина нет.

Вместе с тем генерал-лейтенант добавил, что дополнительная мобилизация в Украине сейчас не нужна, сил обороны достаточно, а Киев уже защищен лучше.

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