Прийдете з миром — зустрінемо як братів, з війною — як ворога. Звернення українців до солдатів Білорусі

Українські та білоруські активісти записали відеозвернення до білоруських солдатів. У ньому вони закликали народ Білорусі чинити спротив режиму та не брати участі у війні проти України.

Командир полку К. Калиновського Денис Прохоров звернувся до солдатів та офіцерів Республіки Білорусь. Він наголосив, що військових Республіки Білорусь обманом хочуть втягнути у загарбницьку війну.

Білоруська активістка Олена Жаркевич та українська телеведуча Яніна Соколова нагадали, що наші народи пов’язує багатовікова історія спільної боротьби проти ворогів.

— Сьогодні ворог прийшов на нашу землю, вбиває та ґвалтує дітей, жінок, літніх людей, завдає авіаційних, ракетних та артилерійських ударів. Зокрема, удари завдають з території Білорусі, — сказала Соколова.

Білоруські волонтери в Києві Анна Гребенчикова та Кирило Данько наголосили: навіть коли ворог ішов з території Білорусі чинити воєнні злочини у Бучі, Ірпені, Гостомелі й інших населених пунктах, Україна не відповідала Білорусі вогнем та смертю.

Замісник командира полку К. Калиновського Вадим Кабанчук сказав:

Ми готові з вами зустрітися обличчям до обличчя. Прийдете з миром — зустрінемо як братів. Прийдете з війною — зустрінемо як ворога, вогнем і свинцем!

Сергій Кузін, Валерій Харчишин, Тарас Тополя та багато інших українських та білоруських активістів закликали білорусів не вступати у війну.

Також спікерка полку К. Калиновського наголосила: якщо все-таки білоруських солдатів змусять перетнути український кордон зі зброєю в руках, то не треба відкривати вогонь. Складіть зброю й дочекайтеся представників ЗСУ, адже українці не хочуть воювати з білорусами та стріляти в них.

Білоруський народ — не тотожний владі Білорусі. Білоруси підтримують українців і допомагають їм. Раніше керівник Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич у своєму інтерв’ю розповів про допомогу білорусів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!