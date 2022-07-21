Люди

Придете с миром — встретим как братьев, с войной — как врага. Обращение украинцев к солдатам Беларуси

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июля 2022, 17:00
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