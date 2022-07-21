Придете с миром — встретим как братьев, с войной — как врага. Обращение украинцев к солдатам Беларуси

Украинские и белорусские активисты записали видеообращение для белорусских солдат. В нем они призвали народ Беларуси сопротивляться режиму и не участвовать в войне против Украины.

Командир полка К. Калиновского Денис Прохоров обратился к солдатам и офицерам Республики Беларусь. Он подчеркнул, что их обманом хотят втянуть в захватническую войну.

Белорусская активистка Елена Жаркевич и украинская телеведущая Янина Соколова напомнили, что наши народы связывает многовековая история совместной борьбы против врагов.

— Сегодня враг пришел на нашу землю, убивает и насилует детей, женщин, пожилых людей, наносит авиационные, ракетные и артиллерийские удары. В частности, удары наносят с территории Беларуси, — сказала Соколова.

Белорусские волонтеры в Киеве Анна Гребенчикова и Кирилл Данько отметили: даже когда враг шел с территории Беларуси совершать военные преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах, Украина не отвечала Беларуси огнем и смертью.

Заместитель командира полка К. Калиновского Вадим Кабанчук сказал:

Мы готовы с вами встретиться лицом к лицу. Придете с миром — встретим как братьев. Придете с войной — встретим как врага, огнем и свинцом!

Сергей Кузин, Валерий Харчишин, Тарас Тополя и многие другие украинские и белорусские активисты призвали белорусов не вступать в войну.

Также спикер полка К. Калиновского подчеркнула: если все же белорусских солдат заставят пересечь украинскую границу с оружием в руках, то не нужно открывать огонь. Опустите оружие и дождитесь представителей ВСУ, ведь украинцы не хотят воевать с белорусами и стрелять в них.

Белорусский народ и власти Республики — не одно и то же. Белорусы поддерживают украинцев и помогают им. Ранее руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич в интервью рассказал о помощи белорусов.

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