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Эксклюзив

Белорусы — это не “лукашисты”. Интервью руководителя Белорусского кризисного центра во Львове, работающего ради общей победы

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 10 июня 2022, 14:00
Інтерв'ю Олексія Францкевича - керівника Білоруського кризового центру

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