Белорусы — это не “лукашисты”. Интервью руководителя Белорусского кризисного центра во Львове, работающего ради общей победы

Алексей Францкевич — руководитель Белорусского кризисного центра во Львове. Мужчина сам белорус и уже два года помогает землякам в Украине.

Но с 24 февраля работа центра изменилась, теперь белорусы в Украине помогают украинцам: возят еду, гуманитарку, помогают военным и даже сами воюют.

Алексей уверен, сегодня украинцы и белорусы должны стать против общего врага, а с победой Украины выиграют и белорусы. О работе кризисного центра, волонтерстве и кто такие настоящие белорусы Алексей эксклюзивно рассказал Вікнам.

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— Как появился Белорусский кризис-центр во Львове?

— Белорусский кризисный центр заработал во Львове после событий 2020 года в Беларуси, когда там прошли так называемые президентские выборы.

Тогда большая часть белорусов была вынуждена уехать из страны из-за политического преследования. Часть людей осталась здесь, во Львове. Появилась потребность в их легализации и трудоустройстве.

Некоторые нуждались в психологической помощи, мы их поддерживали. Собственно, тогда и появилась такая необходимость открытия Белорусского кризисного центра. И вот уже два года мы занимаемся белорусами в Украине.

— Как помощь белорусам превратилась в помощь белорусов украинцам?

— После событий 24 февраля мы, как и все украинцы, оказались в стране, где началось полномасштабное вторжение агрессора. Мы начали делать то же, что и все украинцы: заниматься беженцами, собирать помощь военным.

Часть наших волонтеров пошли в добровольцы: в батальон Калиновского, в полк Пагоня, записались в терроборону. То есть, это те белорусы, которые хотят вернуться в свободную демократическую родину.

С первых дней полномасштабного вторжения белорусы волонтерили на вокзале, сейчас — в Буче, Харькове и повсюду. В первые дни мы занимались вывозом беженцев в Польшу. В начале вторжения мы собрали информацию, сколько белорусов живет во Львове и сколько могут разместить у себя беженцев.

Белорусы во Львове за сутки принимали от 50 до 200 украинских женщин и детей, бежавших от войны. То есть они приезжали, день-два отдыхали, и потом мы их отвозили на границу.

После этого начали заниматься гуманитаркой. Белорусы были готовы к таким событиям, потому что из Беларуси уехали сотни тысяч беженцев. То есть уже была логистика, склады с гуманитарной помощью. Все это сразу пошло в Украину.

— Почему белорусы решили помогать украинцам?

— На самом деле мы здесь делали и делаем все для Беларуси, чтобы победить диктаторский режим. Беларусь же — оккупированная территория Российской Федерации.

Мы здесь делали и до вторжения акции в поддержку белорусского общества, помощи белорусским политзаключенным, а сейчас делаем все, чтобы победить общего врага, чтобы дальше начать процесс деоккупации Беларуси. То есть у нас сейчас такая же цель и задачи.

Почему мы еще это делаем? Потому что, к сожалению, Беларусь — оккупированая территория, откуда летают ракеты и заходят россияне в Украину.

Мы хотим показать, что белорусы — это не “лукашисты”, равно как чеченцы и кадыровцы.

Белорусы — это те, кто сейчас воюет на передовой с агрессором, волонтерит, в Европе собирает гуманитарку для украинцев, каждый день рассказывает о перемещении вражеских войск на территории Беларуси, останавливает поезда в Беларуси, занимается сопротивлением против российских агрессоров.

И мы открыли Белорусский медиацентр для того, чтобы рассказывать, кто такие белорусы и что они делают для нашей скорой победы.

— На какие средства вы работаете?

— Мы, к сожалению, никем не финансируемся. У нас нет грантов, никакие фонды нам не помогают. Поэтому работаем исключительно на средства белорусов.

Нацбанк заблокировал всем белорусам счета, не разбираясь, это, скажем, настоящий белорус или “лукашист”. В связи с этим большая часть белорусов была вынуждена уехать из Украины — они остались без средств к существованию.

Благодаря белорусам, в большинстве своем IТ-шникам, у которых есть возможности зарабатывать деньги, они нас поддерживают. На них мы покупаем топливо, находим гуманитарку и каждый день развозим. Стараемся делать все, что в наших возможностях.

— Кому сейчас вы помогаете?

— Всем, кому это нужно. Все зависит от наших возможностей. Если есть продукты питания, то присылаем на освобожденные от россиян территории.

Здесь, во Львове, поддерживаем детдома, военных ВСУ, по возможности помогаем нашим белорусским добровольцам. Приоритет все-таки ВСУ, а дальше помогаем всем вынужденным переселенцам.

— Откуда вы берете гуманитарную помощь?

— По-разному бывает. Сейчас вот привезли игрушки и мячи в детдома, средства на них собрали чехи и передали, когда мы были там. Мы ведь не только собираем гуманитарку, мы еще делаем акции в поддержку украинцев по всей Европе.

Недавно ко Дню защиты детей мы проводили акции в Берлине, Будапеште, Праге, Варшаве, Кракове. Мы зажгли свечи в память всех убитых детей и постоянно просим мировое сообщество предоставить Украине тяжелое наступательное вооружение, отключить Россию от SWIFT и ввести полное экономическое эмбарго для оккупантов.

— Поддерживают ли местные власти вашу работу?

— До полномасштабного вторжения у нас были с местными властями во Львове очень хорошие отношения, они во всем шли нам навстречу. У нас не было никакого финансирования, но все, что у нас происходило, было благодаря нашим партнерам: львовскому Пласту, Дому воина, Студенческому братству, городскому совету, облгосадминистрации.

Сейчас все же война, другие проблемы, нет времени. Но мы будем встречаться, говорить и работать, потому что очень большое количество вопросов необходимо решить.

Начиная с заблокированных счетов и легализации, потому что сейчас миграционные службы не принимают документы на продление срока действия. Очень остро стоит вопрос, в каком статусе находятся все белорусы в Украине.

Плюс вопрос белорусских добровольцев с гражданством. Представьте такую ​​ситуацию: боец ​​полка Калиновского попадает в плен. Его экстрадируют как белоруса в Беларусь, и там смертная казнь по законам. И вот с этим тоже нужно что-то делать.

— Как вы видите цель деятельности Белорусского кризисного центра сегодня?

— Первое — победить нашего общего врага. Мы делаем все, чтобы приблизить нашу общую победу, это самая главная наша цель. И помогать делать все, чтобы это произошло как можно скорее.

— Сколько белорусов уехало из Львова с начала полномасштабного вторжения?

— Точных данных нет, наверное, ни у пограничной службы, ни у миграционной. Но большинство белорусов вынуждены были уехать из-за того, что не было средств просто на существование и плюс страх войны.

Но сейчас такая тенденция, часть белорусов уже, как и украинцы, хотят вернуться. Было бы очень хорошо наладить контакт с украинскими властями, чтобы они позволили этим белорусам вернуться в Украину, чтобы они могли так же здесь делать все для скорейшей победы.

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