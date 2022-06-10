Білоруси — це не “лукашисти”. Інтерв’ю керівника Білоруського кризового центру у Львові, який працює заради спільної перемоги

Олексій Францкевич — керівник Білоруського кризового центру у Львові. Чоловік сам білорус і вже два роки допомагає землякам в Україні.

Та з 24 лютого робота центру змінилася, тепер білоруси в Україні допомагають українцям: возять їжу, гуманітарку, допомагають військовим і навіть самі воюють.

Олексій певен, сьогодні українці та білоруси мають разом стати проти спільного ворога, а з перемогою України виграють і білоруси. Про роботу кризового центру, волонтерство та хто такі справжні білоруси Олексій ексклюзивно розповів Вікнам.

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— Як з’явився Білоруський кризовий центр у Львові?

— Білоруський кризовий центр запрацював у Львові після подій 2020 року в Білорусі, коли там відбулися так звані президентські вибори.

Тоді велика частина білорусів була змушена виїхати з країни через політичне переслідування. Частина людей залишилася тут, у Львові. З’явилася потреба їхньої легалізації та працевлаштування.

Декотрі потребували психологічної допомоги, ми їх підтримували. Власне, тоді й з’явилась така необхідність відкриття Білоруського кризового центру. І ось уже два роки ми займаємось білорусами в Україні.

— Як допомога білорусам перетворилась на допомогу білорусів українцям?

— Після подій 24 лютого ми, як і всі українці, опинилися в країні, де почалося повномасштабне вторгнення агресора. Ми почали робити те саме, що і всі українці: займатись біженцями, збирати допомогу військовим.

Частина наших волонтерів пішли в добровольці: у батальйон Каліновського, в полк Пагоня, записались в тероборону. Тобто це ті білоруси, які хочуть повернутись у вільну демократичну батьківщину.

З перших днів повномасштабного вторгнення білоруси волонтерили на вокзалі, зараз — у Бучі, Харкові та всюди. Перші дні ми займалися вивезенням біженців до Польщі. На початку вторгнення ми зібрали інформацію, скільки білорусів живе у Львові й скільки мають можливість розмістити в себе біженців.

Білоруси у Львові за добу приймали від 50 до 200 українських жінок та дітей, які втікали від війни. Тобто вони приїжджали, день-два відпочивали й потім ми їх відвозили на кордон.

Після цього почали займатися гуманітаркою. Білоруси були готові до таких подій, тому що з Білорусі виїхали сотні тисяч біженців. Тобто вже була логістика, склади з гуманітарною допомогою. Усе це відразу пішло в Україну.

— Чому білоруси вирішили допомагати українцям?

— Насправді ми тут робили та робимо все для Білорусі, щоб перемогти диктаторський режим. Білорусь же є окупована територія Російської Федерації.

Ми тут робили й до вторгнення акції на підтримку білоруського суспільства, допомоги білоруським політв’язням, а зараз ми робимо все, щоб перемогти спільного ворога, щоб далі розпочати процес деокупації Білорусі. Тобто в нас зараз така сама мета і завдання.

Чому ще ми це робимо? Тому що, на жаль, Білорусь — окупована територія, звідки летять ракети й заходять росіяни в Україну.

Ми хочемо показати, що білоруси — це не “лукашисти”, так само як чеченці й кадировці.

Білоруси — це ті, хто зараз воює на передовій з агресором, волонтерить, в Європі збирає гуманітарку для українців, щодня розповідає про переміщення ворожих військ на території Білорусі, зупиняє у Білорусі потяги, займається спротивом проти російських агресорів.

І ми відкрили білоруський медіацентр для того, щоб розповідати, хто такі білоруси та що вони роблять для нашої якнайшвидшої перемоги.

— На які кошти ви працюєте?

— Ми, на жаль, ніким не фінансуємось. У нас немає грантів, ніякі фонди нам не допомагають. Тож працюємо виключно за кошти білорусів.

Нацбанк заблокував усім білорусам рахунки, не розбираючись, чи це, скажімо, справжній білорус чи “лукашист”. У зв’язку з цим велика частина білорусів була вимушена поїхати з України — вони залишились без засобів до існування.

Дякуючи білорусам, здебільшого ІТ-шникам, у яких є можливості заробляти гроші, вони нас підтримують. На них ми купляємо паливо, знаходимо гуманітарку і щодня розвозимо. Стараємося робити все, що в наших можливостях.

— Кому зараз ви допомагаєте?

— Усім, кому це потрібно. Усе залежить від наших спроможностей. Якщо маємо продукти харчування, то надсилаємо на звільнені від росіян території.

Тут, у Львові, підтримуємо дитбудинки, військових ЗСУ, за можливості допомагаємо нашим білоруським добровольцям. Пріоритет усе-таки ЗСУ, а далі допомагаємо всім вимушеним переселенцям.

— Звідки берете гуманітарну допомогу?

— По-різному буває. Зараз от привезли іграшки та м’ячі до дитбудинків, кошти на них зібрали чехи й передали, коли ми були там. Адже ми не тільки збираємо гуманітарку, ми ще робимо акції на підтримку українців по всій Європі.

Нещодавно до Дня захисту дітей ми робили акції в Берліні, Будапешті, Празі, Варшаві, Кракові. Ми запалили свічки в пам’ять про всіх вбитих дітей і постійно просимо світову спільноту надати Україні важке наступальне озброєння, відключити Росію від SWIFT та запровадити повне економічне ембарго для окупантів.

— Чи підтримує місцева влада вашу роботу?

— До повномасштабного вторгнення в нас були з місцевою владою у Львові дуже добрі стосунки, вони всюди йшли нам назустріч. Ми не мали ніякого фінансування, але все, що в нас відбувалося, було завдяки нашим партнерам: львівському Пласту, Будинку воїна, Студентському братству, міській раді, облдержадміністрації.

Зараз все ж таки війна, інші проблеми, нема часу. Але ми зустрічатимемось, говоритиме й працюватимемо, тому що дуже велику кількість питань необхідно вирішити.

Починаючи від заблокованих рахунків та легалізації, тому що зараз міграційні служби не приймають документи на продовження терміну дії. Дуже гостро стоїть питання, у якому статусі знаходяться всі білоруси в Україні.

Плюс питання білоруських добровольців з громадянством. Уявіть таку ситуацію: боєць полку Каліновського попадає в полон. Його екстрадують як білоруса в Білорусь і там смертна кара за законами. І от з цим так само треба щось робити.

— Як ви бачите мету діяльності Білоруського кризового центру сьогодні?

— Перше — це перемогти нашого спільного ворога. Ми робимо все, щоб наблизити нашу спільну перемогу, це найголовніша наша мета. І допомагати робити все, щоб це сталося якомога швидше.

— Скільки білорусів виїхало зі Львова з початку повномасштабного вторгнення?

— Точних даних немає, напевно, ні в прикордонної служби, ні в міграційної. Але велика частина білорусів вимушена була поїхати через те, що не було коштів просто на існування, і плюс страх війни.

Але зараз є така тенденція, частина білорусів уже, як і українці, хочуть повернутися. Було б дуже добре налагодити контакт з українською владою, щоб вона дозволила цим білорусам повернутись до України, щоб вони могли так само тут робити все для якнайшвидшої перемоги.

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