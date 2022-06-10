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Білоруси — це не “лукашисти”. Інтерв’ю керівника Білоруського кризового центру у Львові, який працює заради спільної перемоги

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 10 Червня 2022, 14:00
Інтерв'ю Олексія Францкевича - керівника Білоруського кризового центру

Ексклюзиви
Білоруси — це не “лукашисти”. Інтерв’ю керівника Білоруського кризового центру у Львові, який працює заради спільної перемоги
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