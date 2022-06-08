Білоруси пліч-о-пліч з українцями — яка ціна їхньої допомоги?

Поки росіяни запускають з території Білорусі по Україні ракети, білоруси, які не підтримують режим Лукашенка, у Львові всіляко допомагають українцям.

Допомога білорусів українцям

Їхній кризовий центр, який раніше гуртував білорусів в Україні, з 24 лютого почав допомагати нашим громадянам.

Від початку повномасштабного вторгнення білоруси, які жили у Львові, приймають у себе біженців, ідуть воювати в добровольчі об’єднання на боці України, волонтерять та влаштовують акції підтримки в Європі.

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Олексій Францкевич, керівник Білоруського кризового центру у Львові, показує гуманітарну допомогу, яку цього разу привіз з Європи. Її зібрали для українців білоруси, що живуть у Польщі.

Частину коробок віддає львівським “пластунам”, які доправлять їх туди, де сьогодні вони найбільш необхідні. Це дитячі жарознижувальні, медикаменти для дітей.

Ми переключилися на цих людей, які безпосередньо знаходяться або в зоні тимчасової окупації, або в зоні бойових дій.

Намагаємося забезпечити їх продовольством, медикаментами, їжею для того, щоб вони просто могли вижити, — розповідає голова львівського осередку Пласту Ярослав Булишин.

З іншими пакунками Олексій вирушає далі — до дитячих будинків. На гроші, які пожертвували чехи, волонтер купив дітям іграшки. Зараз сюди переселили дітей з Донеччини. З початку вторгнення через центр пройшла понад сотня діток, більшість із них уже поїхали за кордон.

Із самого початку в нас було 85 внутрішньо переміщених дітей з особливими освітніми потребами, потім вони переїхали, зараз їх 27, — розповідає директорка навчально-реабілітаційного центру Мрія Галина Пирч.

Білоруський кризовий центр

Білоруський кризовий центр запрацював у Львові у 2020 році, після президентських виборів у Білорусі. Тоді до Львова переїхало чимало білорусів, які за свою позицію потрапили в опалу режиму Лукашенка.

Через переслідування вони були змушені їхати з країни. Та з початком повномасштабного вторгнення білоруси почали активно допомагати українцям.

З перших днів ми працюємо на вокзалі. Наші волонтери є в Бучі, Харкові тощо, — розповідає Олексій.

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Білоруси — не “лукашисти”

Окрім гуманітарної та психологічної підтримки вільні білоруси допомагають нашому війську ще й бити ворога.

Вони пішли добровольцями у полк Калиновського, Пагоня, в територіальні оборони. Це ті білоруси, які хочуть повернутися у вільну демократичну Білорусь.

Питання, чи допомагати українцям, для Олексія не стояло. Він запевняє, що сьогодні ми боремося проти одного ворога. Чоловік просить не плутати білорусів з “лукашистами”, які підтримують диктатора.

Білоруси воюють з українцями проти агресора, волонтерять, кожен день розповідають про переміщення ворожих військ Білоруссю, знімають рейки поїздам.

У Європі волонтери центру проводять акції на підтримку нашої країни. 1 червня влаштували захід в пам’ять про загиблих українських дітей.

Також вони закликають країни ЄС надати Україні важке озброєння, відключити Росію від Swift та запровадити повне економічне ембарго для окупантів.

Ціна білоруської допомоги

Проте нині ті білоруси, які допомагають Україні, мають певні труднощі.

Блокують рахунки, міграційні служби не приймають документи. Статус білорусів в Україні вельми гострий.

Та головною метою діяльності Білоруського кризового центру на сьогодні є перемога України у війні проти окупанта, яка, певен Олексій, стане перемогою й білорусів, і усього цивілізованого світу.

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