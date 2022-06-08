Світ

Білоруси пліч-о-пліч з українцями — яка ціна їхньої допомоги?

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 08 Червня 2022, 18:00

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