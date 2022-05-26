Білорусь проводить військові навчання біля кордонів України, а Лукашенко наказав створити оперативне командування

У Білорусі стартували масштабні військові навчання поблизу кордону з Україною. Маневри запланували на полігоні поблизу Бреста, який за менш ніж півсотні кілометрів від Волині. Про це повідомив голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук.

Він заявив, що сьогодні відбулися відпрацювання десантних підрозділів у місті та долання водної перешкоди. А також оприлюднив відео, на якому військова техніка спочатку їде вулицями міста, потім рухається до річки Мухавець, а далі цю водну перешкоду форсують.

Білоруси ще заявляли про гелікоптери та штурмовики, які мали б прикривати БМП з повітря, але на відео авіації немає. Не чути звуків техніки та бойових літаків поки й поблизу нашого кордону.

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Тим часом у Білорусі перемістили пускові установки оперативно-тактичних крилатих ракет Іскандер в район Лунинець Брестської області. Їх можуть використовувати для обстрілів інфраструктури на заході України — повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

А президент Білорусі Лукашенко розпорядився негайно створити оперативне командування збройних сил країни на українському напрямку.

Українці будуть боронити країну з усіх сторін, проте зараз дуже напружена ситуація на сході. Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів про ситуацію на фронті та порятунок бійців.