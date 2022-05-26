Мир

Беларусь проводит военные учения возле границы Украины, а Лукашенко приказал создать оперативное командование

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 мая 2022, 23:00

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