Беларусь проводит военные учения возле границы Украины, а Лукашенко приказал создать оперативное командование

В Беларуси стартовали масштабные военные учения вблизи границы с Украиной. Маневры запланировали на полигоне близ Бреста, который в менее чем полусотне километров от Волыни. Об этом сообщил глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук.

Он заявил, что сегодня состоялась отработка десантных подразделений в городе и преодоление водного препятствия. А также обнародовал видео, на котором военная техника поначалу едет по улицам города, затем движется к реке Мухавец, а дальше это водное препятствие форсируют.

Белорусы еще заявляли о вертолетах и ​​штурмовиках, которые должны прикрывать БМП с воздуха, но на видео авиации нет. Неслышно звуков техники и боевых самолетов пока и вблизи нашей границы.

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Между тем, в Беларуси переместили пусковые установки оперативно-тактических крылатых ракет Искандер в район Лунинец Брестской области. Их могут использовать для обстрелов инфраструктуры на западе Украины — сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Президент Беларуси Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил страны на украинском направлении.

Украинцы будут защищать страну со всех сторон, но сейчас очень напряженная ситуация на востоке. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о ситуации на фронте и спасении бойцов.