Будут сложные две, а может, и три – четыре недели — Алексей Данилов о ситуации на Донбассе

Вторая активная фаза войны продолжается. Ситуация в Луганской и Донецкой областях остается стабильно сложной, ведь именно на этих направлениях россияне сконцентрировали максимум своих сил.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью Вікнам о том, к чему готовиться украинцам в ближайшее время, а также что происходит с украинскими бойцами из Азовстали.

На фронте будет очень горячо

По словам Данилова, ситуация на фронте сложная и в ближайшие недели там будет “очень горячо”. Россияне ставят задачу полностью захватить Луганскую область, выйти на ее административные границы и перейти на Донецкую область.

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Количество оружия, которое туда выдвигает противник, огромное. Будут сложные две, а может и три – четыре недели, — отмечает секретарь СНБО.

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Что будет с бойцами из Азовстали

16 мая началась эвакуация раненых азовцев из уничтоженного рашистами металлургического гиганта. Но с тех пор мало что известно об условиях их пребывания на неподконтрольной Украине территории.

Была трудная, сложная работа переговоров, чтобы совершить две вещи: 1) сохранить жизнь нашим героям; 2) взять гарантию, что эта жизнь будет сохранена.

На сегодняшний день есть негласная договоренность, что не нужно на этом слишком концентрироваться с точки зрения медийного сопровождения, — объясняет Данилов.

Подвиг азовцев точно войдет в книги по истории, ведь они действительно герои, сдерживавшие в разы большее количество русских военных и не дававшие им сконцентрировать силы в других местах.

Они (бойцы из Азовстали — ред.) были решающими, пока мы получали оружие от наших партнеров. Они непосредственно на себе держали очень мощный удар.

Полное интервью Алексея Данилова смотри в видео.

Некоторые пленные бойцы из Азовстали вышли на связь с семьями. Читай, что они рассказали о своих условиях пребывания.