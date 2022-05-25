Бойцы из Азовстали вышли на связь с семьями. Жены рассказали об условиях их содержания

Бойцы из Азовстали, захваченные в плен рашистами, связались со своими семьями. Об этом сообщают информагентство AP и газета The Guardian.

Жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что в коротком телефонном разговоре ее муж сказал, что он в норме, и спросил, как она.

Однако связь оборвалась, прежде чем он смог подробно рассказать о себе. Неизвестно, мог ли Денис свободно говорить или находился под давлением россиян.

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По словам Екатерины, телефонный звонок стал возможным благодаря договоренности между правительствами Украины и России и посредничеству Красного Креста.

Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем.

Но в настоящее время есть третьи стороны — ООН и Красный Крест — которые контролируют ситуацию, — сказала Екатерина.

Прокопенко вместе с другой супругой военнослужащего Юлией Федосюк рассказали, что соглашение между Украиной и Россией гарантирует надлежащее захоронение погибших воинов и удовлетворительные условия для военнопленных, в частности, разрешение на телефонные звонки с членами семьи несколько раз в неделю.

Так, женщины рассказали, что несколько семей получили звонки за последние два дня. Больше детали договоренностей не раскрываются.

Напомним, 16 мая началась эвакуация из Азовстали украинских военных. Во время первой волны эвакуации из металлургического комбината удалось вывезти 53 тяжелораненых бойца в больницу в Новоазовске и еще 211 военных гарнизона — в Еленовку.