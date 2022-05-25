Україна

Бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок із родинами. Дружини розповіли про умови їх утримання

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Травня 2022, 12:15
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