Бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок із родинами. Дружини розповіли про умови їх утримання

Бійці з Азовсталі, захоплені в полон рашистами, зв’язалися зі своїми сім’ями. Про це повідомляють інформагенція AP та газета The Guardian.

Дружина командира полку Азов Дениса Прокопенка Катерина розповіла для AP, що в короткій телефонній розмові її чоловік сказав, що він в нормі та запитав, як вона.

Проте зв’язок обірвався, перш ніж він зміг детально розповісти про себе. Невідомо, чи міг Денис вільно говорити, чи був під тиском росіян.

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За словами Катерини, телефонний дзвінок став можливий за домовленістю між урядами України та Росії та завдяки посередництву Червоного Хреста.

Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо.

Але на цей час є треті сторони — ООН і Червоний Хрест — які контролюють ситуацію, — сказала Катерина.

Прокопенко разом з іншою дружиною військовослужбовця Юлією Федосюк розповіли, що угода між Україною та Росією гарантує належне поховання загиблих воїнів та задовільні умови для військовополонених, зокрема дозвіл на телефонні дзвінки з членами родини кілька разів на тиждень.

Так, жінки розповіли, що кілька сімей отримали дзвінки за останні два дні. Більше деталі угоди не розкриваються.

Нагадаємо, 16 травня розпочалась евакуація з Азовсталі українських військових. Під час першої хвилі евакуації з металургійного комбінату вдалося вивезти 53 важкопоранених бійця до лікарні в Новоазовську та ще 211 військових гарнізону — в Оленівку.