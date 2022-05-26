Будуть складні два, а може, й три – чотири тижні — Олексій Данілов про ситуацію на Донбасі

Друга активна фаза війни триває. Ситуація в Луганській та Донецькій областях залишається стабільно складною, адже саме на цих напрямках росіяни сконцентрували максимум своїх сил.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів у інтерв’ю Вікнам про те, до чого готуватись українцям найближчим часом, а також що відбувається з українськими бійцями з Азовсталі.

На фронті буде дуже гаряче

За словами Данілова, ситуація на фронті складна й найближчими тижнями там буде “дуже гаряче”. Росіяни ставлять завдання повністю захопити Луганську область, вийти на її адміністративні кордони та перейти на Донецьку область.

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Кількість зброї, яку туди висуває противник, — величезна. Будуть складні два, а може, й три – чотири тижні, — зазначає секретар РНБО.

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Що буде з бійцями з Азовсталі

16 травня почалась евакуація поранених азовців зі знищеного рашистами металургійного гіганта. Але з того часу мало що відомо про умови їхнього перебування на непідконтрольній Україні території.

Була важка, складна робота перемовин, щоб зробити дві речі: 1) зберегти життя нашим героям; 2) взяти гарантію, що це життя буде збережено.

— На сьогодні є негласна домовленість, що не треба на цьому дуже концентруватися з точки зору медійного супроводу, — пояснює Данілов.

Подвиг азовців точно ввійде в книги з історії, адже вони дійсно герої, які стримували в рази більшу кількість російських військових та не давали їм сконцентрувати сили в інших місцях.

Вони (бійці з Азовсталі — ред.) були вирішальними, поки ми отримували зброю від наших партнерів. Вони безпосередньо на собі тримали дуже-дуже потужний удар.

Повне інтерв’ю Олексія Данілова дивись у відео.

Деякі полонені бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок з родинами. Читай, що вони розповіли про свої умови перебування.