Українців закликали ставити штамп у паспорт під час виїзду за кордон: у чому причина

Звичний перетин кордону за біометрією тепер потребує додаткової уваги до деталей. Українське посольство в Німеччині оприлюднило важливу рекомендацію: під час виїзду з України наполегливо просіть прикордонників ставити відмітку про перетин кордону у ваш паспорт.

Українців попередили про нові правила оформлення захисту в ЄС

Причина криється в бюрократичних нюансах. Європейський Союз оновив правила надання тимчасового захисту (згідно з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року). Тепер наявність фізичного штампа в документі може стати вирішальним аргументом під час оформлення статусу в країнах Європи.

Це не просто формальність — відсутність відмітки може призвести до зайвих запитань, затримок або навіть проблем з отриманням допомоги.

Порада стосується абсолютно всіх: чоловіків, жінок та дітей, незалежно від віку чи наявності інших документів.

Якщо ти тільки збираєтесь у дорогу: просто попроси українського прикордонника поставити штамп у закордонний паспорт;

Якщо ти вже за кордоном: і штампа у тебе немає, панікувати не варто. Офіційне підтвердження перетину кордону можна запитати дистанційно через Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України.

Ця рекомендація з’явилася не на порожньому місці. Останнім часом у деяких країнах ЄС українці зіткнулися з неочікуваними вимогами. Зокрема, зафіксовані випадки, коли від українських жінок під час оформлення захисту вимагали дані з додатка Резерв+ або підтвердження виконання військового обов’язку.

Найближчими тижнями Єврокомісія має надати країнам-членам ЄС чіткі роз’яснення, щоб припинити такі самовільні перевірки та уніфікувати правила для всіх біженців.

Раніше ми розповідали, які виплати отримують українські біженці в ЄС і де вони найбільші.

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