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Українців закликали ставити штамп у паспорт під час виїзду за кордон: у чому причина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Серпня 2026, 16:00 2 хв.
Українців попередили про нові правила оформлення захисту в ЄС
Фото Pexels

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