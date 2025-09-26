Українські біженці в ЄС: чи будуть депортувати тих, хто не має посвідки на проживання

4 березня 2027 року — це дата, коли для понад 4,3 мільйона українських біженців у Євросоюзі має закінчитися тимчасовий захист (TPD).

Це викликає багато запитань і, чесно кажучи, страхів. Що ж Євросоюз пропонує натомість, і чи варто тобі боятися масової депортації?

На основі роз’яснень експертів, опитаних DW, можемо сказати одне: панікувати не варто, але готуватися до зміни правового статусу треба вже зараз.

Що вирішив Брюссель і чому національні уряди — головні

Спочатку активували Директиву про тимчасовий захист. Її продовжували вже двічі, востаннє — до березня 2027 року.

Оскільки механізмів виходу з неї не було, Рада ЄС розробила рамкові рекомендації, щоб країни-члени не діяли хаотично.

Що тобі пропонує Брюссель (на рівні рекомендацій):

Повернення додому: якщо ти вирішиш повернутися в Україну, тобі мають надати інформаційну підтримку та допомогу. Але важливо: повернення має відбуватися лише тоді, коли “це дозволяють обставини” (тобто, коли буде безпечно). Залишитися в ЄС: якщо хочеш залишитися, ти маєш отримати національний дозвіл на проживання на підставах, таких як робота чи навчання. Програми добровільного повернення: можуть бути створені спеціальні програми, які діятимуть обмежений час, але дозволять тобі продовжити легальне перебування до моменту повернення або закінчення програми.

Але тут головний момент: експерти, як-от Віт Новотний, наголошують, що ці рекомендації — це лише загальний дороговказ.

Вони не містять детальних інструкцій, бо країни-члени не домовилися про єдиний детальний план.

Отже, вирішувати, який саме механізм (наприклад, дозвіл на проживання через роботу) застосувати до біженців, будуть національні уряди країн ЄС.

Деякі країни вже почали цей процес.

Чи будуть депортації: думка експертів

Це, мабуть, найважливіше питання. Чи варто боятися, що після березня 2027 року тебе примусово повернуть додому?

Експерти одностайно запевняють: ні. Ризик масових депортацій мінімальний.

Безпека перш за все:

Доки російські бомби падають на Україну, ризик депортацій був і залишається невеликим, — каже Віт Новотний.

Тільки добровільно:

Рада ЄС наголошує на сприянні добровільному поверненню. Мартін Ваґнер не очікує, що держави-члени вживатимуть примусових заходів, бо “всі в ЄС добре розуміють ситуацію в Україні”.

Чи можуть продовжити тимчасовий захист

Імовірність, що TPD знову продовжать, все ще обговорюється, хоча Брюссель, ухвалюючи ці рекомендації, ніби дає зрозуміти, що після 2027 року продовження не буде.

Альтернатива продовженню:

Якщо війна триватиме, але TPD не продовжать, ті, хто не перейдуть на національний статус, можуть залишитися на підставах, схожих на німецький “дульдунг” (Duldung) — тимчасове призупинення депортації, коли країна не може тебе вислати через небезпечні умови вдома.

Дискусія ще триває:

Мартін Ваґнер зауважує, що європейські чиновники знайшли “трохи ширше тлумачення” Директиви, яке може юридично дозволити продовження захисту, якщо війна не закінчиться.

Але якщо це станеться, статус, ймовірно, буде діяти лише для тих, хто вже перебуває в ЄС.

Поради для тебе: “Не панікуй, але виріши”

Експерти визнають, що українці продовжують перебувати у стані “правової невизначеності”. Це неприємно, але Віт Новотний радить не приймати необґрунтованих рішень лише тому, що термін наближається.

Дві головні поради від Мартіна Ваґнера:

Ухвали зважене рішення: виріши, чи ти залишаєшся, чи повертаєшся, і збери усю необхідну інформацію для цього. Не панікуй: всі держави ЄС намагаються знайти оптимальне рішення.

Надійні джерела інформації, якими ти маєш користуватися, — це українські посольства, національні органи влади, а також міжнародні та неурядові організації.

Фактично в тебе є час до весни 2027 року, щоб вивчити свої можливості: чи можеш ти перейти на національний статус (наприклад, через роботу) або ж плануєш скористатися програмами добровільного повернення, коли в Україні стане безпечніше.

