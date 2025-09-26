Украинские беженцы в ЕС: будут ли депортировать тех, кто не имеет вида на жительство

4 марта 2027 года — это дата, когда для более чем 4,3 миллиона украинских беженцев в Евросоюзе должна закончиться временная защита (TPD).

Это вызывает множество вопросов и, честно говоря, страхов. Что же Евросоюз предлагает взамен, стоит ли тебе бояться массовой депортации?

На основе разъяснений экспертов, опрошенных DW, можем сказать одно: паниковать не стоит, но готовиться к изменению правового статуса нужно уже сейчас.

Что решил Брюссель и почему национальные правительства — главные

Сперва активировали Директиву о временной защите. Ее уже дважды продлевали, в последний раз — до марта 2027 года.

Поскольку механизмов выхода из нее не было, Совет ЕС разработал рекомендации, чтобы страны ЕС не действовали хаотично.

Что предлагает Брюссель (на уровне рекомендаций):

Возвращение домой: если ты решишь вернуться в Украину, тебе нужно предоставить информационную поддержку и помощь. Но важно: возвращение должно происходить только тогда, когда “это позволяют обстоятельства” (т.е. когда будет безопасно). Остаться в ЕС: если хочешь остаться, тебе нужно получить национальное разрешение на проживание на основаниях, таких как работа или обучение. Программы добровольного возвращения: могут быть созданы специальные программы, которые будут действовать ограниченное время, но позволят продлить легальное пребывание до момента возвращения или окончания программы.

Но здесь главный момент: эксперты, например, Вит Новотный, отмечают, что эти рекомендации — это только общий указатель.

Они не содержат подробных инструкций, поскольку страны не договорились о едином подробном плане.

Следовательно, решать, какой именно механизм (например, вид на жительство по работе) применять к беженцам, будут национальные правительства стран ЕС.

Некоторые страны уже начали этот процесс.

Будут ли депортации: мнение экспертов

Это, пожалуй, самый важный вопрос. Стоит ли бояться, что после марта 2027 тебя принудительно вернут домой?

Эксперты в один голос уверяют: нет. Риск массовых депортаций минимален.

Безопасность прежде всего:

Пока российские бомбы падают на Украину, риск депортаций был и остается небольшим, говорит Вит Новотный.

Только добровольно:

Совет ЕС настаивает на содействии добровольному возвращению. Мартин Вагнер не ожидает, что государства будут принимать принудительные меры, потому что “все в ЕС хорошо понимают ситуацию в Украине”.

Могут ли продолжить временную защиту

Вероятность, что TPD снова продолжат, все еще обсуждается, хотя Брюссель, принимая эти рекомендации, дает понять, что после 2027 года продолжения не будет.

Альтернатива продолжению:

Если война будет продолжаться, но TPD не продлят, те, кто не перейдет на национальный статус, могут остаться на основаниях, похожих на немецкий “дульдунг” (Duldung) — временной приостановке депортации, когда страна не может тебя выслать из-за опасных условий дома.

Дискуссия продолжается:

Мартин Вагнер отмечает, что европейские чиновники нашли “более широкое толкование” Директивы, которое может юридически разрешить продление защиты, если война не закончится.

Но если это произойдет, статус, вероятно, будет действовать только для тех, кто уже находится в ЕС.

Советы для тебя: “Не паникуй, но реши”

Эксперты признают, что украинцы продолжают находиться в состоянии “правовой неопределенности”. Это неприятно, но Вит Новотный советует: не принимать необоснованные решения только потому, что срок подходит.

Два главных совета от Мартина Вагнера:

Определи взвешенное решение: реши, остаешься ты или возвращаешься, и собери всю необходимую информацию для этого. Не паникуй: все государства ЕС пытаются найти оптимальное решение.

Надежные источники информации, которыми можно пользоваться, это украинские посольства, национальные органы власти, а также международные и неправительственные организации.

Фактически, у тебя есть время до весны 2027 года, чтобы изучить свои возможности: можешь ли ты перейти на национальный статус (например, по работе) или же ты планируешь воспользоваться программами добровольного возвращения, когда в Украине станет безопаснее.

