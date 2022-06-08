Белорусы бок о бок с украинцами — какова цена их помощи?

Пока россияне запускают с территории Беларуси по Украине ракеты, белорусы, не поддерживающие режим Лукашенко, во Львове всячески помогают украинцам.
Их кризисный центр, ранее объединявший белорусов в Украине, с 24 февраля начал помогать нашим гражданам.
С начала полномасштабного вторжения белорусы, которые жили во Львове, принимают у себя беженцев, идут воевать в добровольческие объединения на стороне Украины, волонтерят и устраивают акции поддержки в Европе.
Алексей Францкевич, руководитель Белорусского кризисного центра во Львове, показывает гуманитарную помощь, которую в этот раз привез из Европы. Ее собрали для украинцев белорусы, живущие в Польше.
Часть коробок отдает львовским “пластунам”, которые доставят их туда, где они наиболее необходимы. Это детские жаропонижающие, медикаменты для детей.
Мы переключились на людей, которые непосредственно находятся либо в зоне временной оккупации, либо в зоне боевых действий.
Мы переключились на людей, которые непосредственно находятся либо в зоне временной оккупации, либо в зоне боевых действий.
Стараемся снабдить их продовольствием, медикаментами, едой для того, чтобы они просто могли выжить, — рассказывает глава львовской ячейки пласта Ярослав Булишин.
С другими пакетами Алексей отправляется дальше — в детские дома. На деньги, пожертвованные чехами, волонтер купил детям игрушки. Сейчас сюда переселили детей из Донбасса. С начала вторжения через центр прошли более сотни детей, большинство из них уже уехали за границу.
С самого начала у нас было 85 внутренне перемещенных детей с особыми образовательными потребностями, потом они переехали, сейчас их 27, — рассказывает директор учебно-реабилитационного центра Мрія Галина Пирч.
С самого начала у нас было 85 внутренне перемещенных детей с особыми образовательными потребностями, потом они переехали, сейчас их 27, — рассказывает директор учебно-реабилитационного центра Мрія Галина Пирч.
Белорусский кризисный центр заработал во Львове в 2020 году после президентских выборов в Беларуси. Тогда во Львов переехало немало белорусов, которые за свою позицию попали в опалу режима Лукашенко.
Из-за преследований они были вынуждены уезжать из страны. Но с началом полномасштабного вторжения белорусы начали активно помогать украинцам.
С первых дней мы работаем на вокзале. Наши волонтеры есть в Буче, Харькове и других городах, — рассказывает Алексей.
С первых дней мы работаем на вокзале. Наши волонтеры есть в Буче, Харькове и других городах, — рассказывает Алексей.
Кроме гуманитарной и психологической поддержки, свободные белорусы помогают нашему войску еще и бить врага.
Они пошли добровольцами в полк Калиновского, Пагоня, в территориальные обороны. Это те белорусы, которые хотят вернуться в свободную демократическую Беларусь.
Они пошли добровольцами в полк Калиновского, Пагоня, в территориальные обороны. Это те белорусы, которые хотят вернуться в свободную демократическую Беларусь.
Вопрос, помогать ли украинцам, для Алексея не стоял. Он уверяет, что сегодня мы боремся против одного врага. Мужчина просит не путать белорусов с “лукашистами”, которые поддерживают диктатора.
Белорусы воюют с украинцами против агрессора, волонтерят, каждый день рассказывают о перемещении вражеских войск Беларусью, снимают рельсы поездам.
Белорусы воюют с украинцами против агрессора, волонтерят, каждый день рассказывают о перемещении вражеских войск Беларусью, снимают рельсы поездам.
В Европе волонтеры центра проводят акции в поддержку нашей страны. 1 июня устроили мероприятие в память о погибших украинских детях.
Также они призывают страны ЕС предоставить Украине тяжелые вооружения, отключить Россию от Swift и ввести полное экономическое эмбарго для оккупантов.
Однако сейчас те белорусы, которые помогают Украине, испытывают определенные трудности.
Блокируют счета, миграционные службы не принимают документы. Статус белорусов в Украине очень острый.
Блокируют счета, миграционные службы не принимают документы. Статус белорусов в Украине очень острый.
Но главной целью деятельности Белорусского кризисного центра сегодня является победа Украины в войне против оккупанта, которая, уверен Алексей, станет победой и белорусов, и всего цивилизованного мира.
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