Ни люди, ни элиты, ни армия не хотят вступать в войну в Украине — белорусская журналистка

На первом этапе полномасштабного вторжения, закончившегося разгромом россиян в Киевской, Черниговской и Сумской областях, постоянно циркулировала информация о том, что белорусская армия вот-вот может приобщиться к рашистам и зайти на территорию Украины.

Впрочем, пока этого не произошло. Белорусская оппозиционная журналистка, эксперт Атлантического совета Анна Любакова рассказала о настроениях среди белорусов и смене планов Лукашенко.

— Я думаю, что, во-первых, Лукашенко в самом начале войны ожидал, что Россия очень быстро займет Украину, Киев и эта война станет успешной для Кремля.

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Лукашенко хотел пройтись победным маршем по Крещатику вместе с Путиным, но разочаровался. Он увидел, что украинцы отбиваются, сражаются и успешно обороняют свою страну.

Поэтому Лукашенко понял, что нет смысла присоединяться к атаке и посылать военных, — рассказывает Любакова.

Журналистка подчеркивает, что ни люди, ни элиты, ни армия Беларуси не хотят присоединяться, потому что это не их война. Полное интервью смотри в видео.

Пока Лукашенко пытается убедить всех в том, что его войска не пересекут украинскую границу, настоящие белорусы идут добровольцами на сторону Украины, надеясь наконец-то избавиться от старого узурпатора. История белоруса, воюющего на стороне украинцев, вдохновляет и других белорусских военных.