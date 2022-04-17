Ні люди, ні еліти, ні армія не хочуть долучатися до війни в Україні — білоруська журналістка

На першому етапі повномасштабного вторгнення, який закінчився розгромом росіян у Київській, Чернігівській та Сумській областях, постійно циркулювала інформація про те, що білоруська армія от-от може долучитися до рашистів і зайти на територію України.

Утім поки що цього не сталося. Білоруська опозиційна журналістка, експертка Атлантичної ради Ганна Любакова розповіла про настрої серед білорусів та зміну планів Лукашенка.

— Я думаю, що, по-перше, Лукашенко на самому початку війни чекав, що Росія вельми швидко займе Україну, Київ, і ця війна стане успішною для Кремля.

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Він хотів пройтися переможним маршем Хрещатиком разом з Путіним, але розчарувався. Він побачив, що українці відбиваються, воюють і успішно обороняють свою країну.

Тому Лукашенко зрозумів, що немає сенсу долучатися до атаки й надсилати воєнних, — розповідає Любакова.

Журналістка підкреслює, що ні люди, ні еліти, ні армія Білорусі не хочуть долучатися, бо це не їхня війна. Повне інтерв’ю дивися у відео.

Поки Лукашенко намагається переконати всіх у тому, що його війська не перетнуть український кордон, справжні білоруси йдуть добровольцями на бік України, сподіваючись нарешті позбутись старого узурпатора. Історія білоруса, який воює на стороні українців, надихає й інших білоруських військових.