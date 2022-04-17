Світ

Ні люди, ні еліти, ні армія не хочуть долучатися до війни в Україні — білоруська журналістка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Квітня 2022, 08:30

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