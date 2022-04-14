Партизанський рух та війна на боці ЗСУ — як справжні білоруси підтримують Україну

Через залежні стосунки Путіна та Лукашенка останній закликає білорусів іти воювати проти України. Проте білоруси показали, що не хочуть виступати проти нашого народу. Ба більше — є ті, хто відкрито виступають і воюють на українському боці.

Про справжніх патріотів України серед білорусів та їхні добровольчі батальйони розповіла Оксана Михайлова.

Добровольчий білоруський батальйон

Вони створили свій добровольчий батальйон, який воює у складі Збройних сил України, як знак протесту проти того, що Лукашенко віддав Білорусь під плацдарм російському царю Путіну.

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— Кістяк підрозділу — ті, хто воює проти Росії вже вісім років. Але 24 лютого стало зрозуміло, що проти такого ворога потрібно більше сил, — каже Іван, один із воїнів батальйону імені Кастуся Калиновського.

Ще перші години повномасштабної війни показали, що зараз усе буде зовсім по-іншому. Потрібна буде зовсім інша сила, щоб перемогти ворога.

І зовсім швидко добровольців з Білорусі побільшало. Про своїх воїнів та їхню мотивацію іти на фронт проти російської навали розповідає керівник цього батальйону Юрій.

Сюди пішли ті, хто повстав проти Лукашенка у 2020 році. Приїхали, щоб боротися з нашим спільним ворогом.

Бійці мають різні завдання по всій Україні. Частина цього батальйону перебуває зараз на Півдні — воює у найгарячіших точках.

З великою війною в Білорусі прокинувся і партизанський рух. Тамтешні патріоти підривали колії, бо не хочуть війни з Україною.

Ми пишаємося деякими нашими співвітчизниками, які не залишаються обабіч подій, навіть знаходячись у Білорусі, — ділиться Іван.

Для білоруського народу перемога України принципова, бо якщо сьогодні переможуть тут, то завтра визволять рідну Білорусь.

Громадяни яких країн масово їдуть боротися разом з українцями — читай у матеріалі.