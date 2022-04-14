Партизанський рух та війна на боці ЗСУ — як справжні білоруси підтримують Україну

Через залежні стосунки Путіна та Лукашенка останній закликає білорусів іти воювати проти України. Проте білоруси показали, що не хочуть виступати проти нашого народу. Ба більше — є ті, хто відкрито виступають і воюють на українському боці.
Про справжніх патріотів України серед білорусів та їхні добровольчі батальйони розповіла Оксана Михайлова.
Вони створили свій добровольчий батальйон, який воює у складі Збройних сил України, як знак протесту проти того, що Лукашенко віддав Білорусь під плацдарм російському царю Путіну.
— Кістяк підрозділу — ті, хто воює проти Росії вже вісім років. Але 24 лютого стало зрозуміло, що проти такого ворога потрібно більше сил, — каже Іван, один із воїнів батальйону імені Кастуся Калиновського.
Ще перші години повномасштабної війни показали, що зараз усе буде зовсім по-іншому. Потрібна буде зовсім інша сила, щоб перемогти ворога.
Ще перші години повномасштабної війни показали, що зараз усе буде зовсім по-іншому. Потрібна буде зовсім інша сила, щоб перемогти ворога.
І зовсім швидко добровольців з Білорусі побільшало. Про своїх воїнів та їхню мотивацію іти на фронт проти російської навали розповідає керівник цього батальйону Юрій.
Сюди пішли ті, хто повстав проти Лукашенка у 2020 році. Приїхали, щоб боротися з нашим спільним ворогом.
Сюди пішли ті, хто повстав проти Лукашенка у 2020 році. Приїхали, щоб боротися з нашим спільним ворогом.
Бійці мають різні завдання по всій Україні. Частина цього батальйону перебуває зараз на Півдні — воює у найгарячіших точках.
З великою війною в Білорусі прокинувся і партизанський рух. Тамтешні патріоти підривали колії, бо не хочуть війни з Україною.
Ми пишаємося деякими нашими співвітчизниками, які не залишаються обабіч подій, навіть знаходячись у Білорусі, — ділиться Іван.
Ми пишаємося деякими нашими співвітчизниками, які не залишаються обабіч подій, навіть знаходячись у Білорусі, — ділиться Іван.
Для білоруського народу перемога України принципова, бо якщо сьогодні переможуть тут, то завтра визволять рідну Білорусь.
Громадяни яких країн масово їдуть боротися разом з українцями — читай у матеріалі.