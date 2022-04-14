Партизанское движение и война на стороне ВСУ — как настоящие белорусы поддерживают Украину

Из-за зависимых отношений Путина и Лукашенко последний призывает белорусов идти воевать против Украины. Тем не менее белорусы показали, что не хотят выступать против нашего народа. Более того, есть те, кто открыто выступают и воюют на украинской стороне.

О настоящих патриотах Украины среди белорусов и их добровольческих батальонах рассказала Оксана Михайлова.

Белорусский добровольческий батальон

Они создали свой добровольческий батальон, воюющий в составе Вооруженных сил Украины в знак протеста против того, что Лукашенко отдал Беларусь под плацдарм российскому царю Путину.

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— Скелет подразделения — те, кто воюет против России уже восемь лет. Но 24 февраля стало ясно, что против такого врага нужно больше сил, — говорит Иван, один из воинов батальона имени Кастуся Калиновского.

Ещё первые часы полномасштабной войны показали, что сейчас всё будет совсем по-другому. Нужна будет совсем другая сила, чтобы победить врага.

И совсем скоро добровольцев стало больше. О своих воинах и мотивации идти на фронт против российского нашествия рассказывает руководитель этого батальона Юрий.

Сюда пошли те, кто восстал против Лукашенко в 2020 году. Приехали, чтобы сражаться с нашим общим врагом.

У бойцов разные задачи по всей Украине. Часть этого батальона находится сейчас на Юге — воюет в самых горячих точках.

С большой войной в Беларуси проснулось и партизанское движение. Тамошние патриоты взрывали колеи, потому что не хотят войны с Украиной.

Мы гордимся некоторыми нашими соотечественниками, которые не остаются в стороне от событий, даже находясь в Беларуси, — делится Иван.

Для белорусского народа победа Украины принципиальна: если сегодня победят здесь, то завтра освободят родную Беларусь.

Граждане каких стран массово едут бороться вместе с украинцами — читай в материале.