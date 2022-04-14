Чорнобаївка-15! Що цього разу знищили українські військові та чи справді “Москва” потонула

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що українські військові вкотре вдарили по ворогові в районі легендарної Чорнобаївки.
Ви будете сміятися, але Чорнобаївка-15, — написав він у Facebook.
Ви будете сміятися, але Чорнобаївка-15, — написав він у Facebook.
За словами Арестовича, ЗСУ знищили склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (з окупованого Криму).
Радісна звістка і щодо флагмана Чорноморського флоту РФ, крейсера Москва. Він таки пішов туди, куди його відправляв весь український народ, і зрештою затонув.
Затоплення Москви — колосальна за значенням військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової.
Затоплення Москви — колосальна за значенням військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової.
Арестович називає цю подію дуже дзвінким ляпасом, символічним навіть за своєю назвою.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Чорному морі палає крейсер Москва. Це саме той корабель, який у перші дні повномасштабного вторгнення наші прикордонники на острові Зміїний послали у всім відомому напрямку.
Мережею ширилася інформація про те, що це українські військові вразили корабель Москва з ракет Нептун. Голова Одеської ОВА Максим Марченко згодом підтвердив цю інформацію.