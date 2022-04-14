Чернобаевка-15! Что удалось уничтожить украинским военным и затонула ли “Москва”

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что украинские военные снова ударили по врагу в районе легендарной Чернобаевки.

Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15, — написал он.

По словам Арестовича, ВСУ уничтожили склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (из оккупированного Крыма).

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Радостное известие ждет нас и касательно флагмана Черноморского флота РФ — крейсера Москва. Он наконец отправился туда, куда его посылал весь украинский народ.

Затопление Москвы — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён Второй мировой.

Арестович называет это событие очень звонкой пощёчиной, символической даже своим названием.

Напомним, накануне стало известно, что в Черном море горит крейсер Москва. Это именно тот корабль, который в первые дни полномасштабного вторжения наши пограничники на острове Змеиный послали во всем известном направлении.

По сети распространялась информация о том, что это украинские военные поразили корабль Москва из ракет Нептун. Глава Одесской ОВА Максим Марченко впоследствии подтвердил эту информацию.