Чернобаевка-15! Что удалось уничтожить украинским военным и затонула ли “Москва”

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что украинские военные снова ударили по врагу в районе легендарной Чернобаевки.
Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15, — написал он.
Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15, — написал он.
По словам Арестовича, ВСУ уничтожили склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (из оккупированного Крыма).
Радостное известие ждет нас и касательно флагмана Черноморского флота РФ — крейсера Москва. Он наконец отправился туда, куда его посылал весь украинский народ.
Затопление Москвы — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён Второй мировой.
Затопление Москвы — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён Второй мировой.
Арестович называет это событие очень звонкой пощёчиной, символической даже своим названием.
Напомним, накануне стало известно, что в Черном море горит крейсер Москва. Это именно тот корабль, который в первые дни полномасштабного вторжения наши пограничники на острове Змеиный послали во всем известном направлении.
По сети распространялась информация о том, что это украинские военные поразили корабль Москва из ракет Нептун. Глава Одесской ОВА Максим Марченко впоследствии подтвердил эту информацию.