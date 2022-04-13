Крейсер Москва горит в Черном море. Российский военный корабль дошел до пункта назначения?

Мы так ждали, так ждали и сны сбылись, как пел Пономарев. Сначала Медведчук в один день попадает туда, где ему и место. А теперь крейсер Москва горит, а это значит, что российский корабль наконец-то добрался до своего пункта назначения.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил, что именно тот корабль, который в первые дни полномасштабного вторжения наши пограничники на острове Змеиный послали по всему известному направлению, наконец пошел именно туда.
Да еще и имя этого ракетного крейсера символическое – Москва, и она очень хорошо пылает. Наверное, потому что ее догнало возмездие за каждый выстрел по украинским защитникам.
Также Максим Марченко сообщает:
Ракеты Нептун, стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.
Ракеты Нептун, стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович шутит, что это просто неожиданность и настоящее невезение для оккупантов. Пока неизвестно, удастся ли кому-то потушить огонь, поскольку в море шторм и добраться до него пока никто не может.
Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло – или два матроса покурило не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-либо меры безопасности.
Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло – или два матроса покурило не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-либо меры безопасности.
Каждый рано или поздно найдет свое место назначения, где его постигнет расплата за каждое злодеяние против украинского народа. И месть только набирает обороты.
Мы же предупреждали русский корабль, что нужно было идти добровольно туда, куда посылали.
Крейсер имеет длину 186,4 метра, ширину 20,8 метра и водоизмещение 11,5 тысяч тонн. Однако самое важное — он вооружен артиллерийской установкой АК-130, шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630, восемью пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 Вулкан, восемью зенитными ракетными комплексами С-300 и двумя ЗРК Оса-МА.
Также в его распоряжении два торпедных аппарата калибра 533 миллиметра и вертолет Ка-27.
То есть, если это уже пылает, украинцам становится легче не только на душе, но и физически. Однако мы не расслабляемся и продолжаем нашу упорную борьбу против российских оккупантов.
Напомним, ранее Владимир Зеленский записал очередное обращение. Президент уверяет, что вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.