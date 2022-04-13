Крейсер Москва горит в Черном море. Российский военный корабль дошел до пункта назначения?

Мы так ждали, так ждали и сны сбылись, как пел Пономарев. Сначала Медведчук в один день попадает туда, где ему и место. А теперь крейсер Москва горит, а это значит, что российский корабль наконец-то добрался до своего пункта назначения.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил, что именно тот корабль, который в первые дни полномасштабного вторжения наши пограничники на острове Змеиный послали по всему известному направлению, наконец пошел именно туда.

Да еще и имя этого ракетного крейсера символическое – Москва, и она очень хорошо пылает. Наверное, потому что ее догнало возмездие за каждый выстрел по украинским защитникам.

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Также Максим Марченко сообщает:

Ракеты Нептун, стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович шутит, что это просто неожиданность и настоящее невезение для оккупантов. Пока неизвестно, удастся ли кому-то потушить огонь, поскольку в море шторм и добраться до него пока никто не может.

Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло – или два матроса покурило не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-либо меры безопасности.

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Каждый рано или поздно найдет свое место назначения, где его постигнет расплата за каждое злодеяние против украинского народа. И месть только набирает обороты.

Мы же предупреждали русский корабль, что нужно было идти добровольно туда, куда посылали.

Что нужно знать о крейсере Москва

Крейсер имеет длину 186,4 метра, ширину 20,8 метра и водоизмещение 11,5 тысяч тонн. Однако самое важное — он вооружен артиллерийской установкой АК-130, шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630, восемью пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 Вулкан, восемью зенитными ракетными комплексами С-300 и двумя ЗРК Оса-МА.

Также в его распоряжении два торпедных аппарата калибра 533 миллиметра и вертолет Ка-27.

То есть, если это уже пылает, украинцам становится легче не только на душе, но и физически. Однако мы не расслабляемся и продолжаем нашу упорную борьбу против российских оккупантов.

Крейсер Москва горит: ВСУ нанесли ракетный удар по российскому кораблю:

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал очередное обращение. Президент уверяет, что вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.