Российские военные сомневаются в способности сломать Украину — обращение Зеленского 13 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение вечером 13 апреля.
Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.
О том, что даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова “вообще”, российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину.
Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались.
Благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, которые удерживают позиции и приучают российских солдат к мысли, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – рано или поздно.
Либо российское руководство будет реально искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену.
Смотри полное видео обращение Зеленского 13 апреля 2022:
Президент Украины продолжает обращаться к правительствам и народам разных стран-партнеров. Напомним, ранее мы публиковали видео обращения Зеленского к Эстонии.