Российские военные сомневаются в способности сломать Украину — обращение Зеленского 13 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение вечером 13 апреля.

Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

О том, что даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова “вообще”, российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину.

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Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались.

Благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, которые удерживают позиции и приучают российских солдат к мысли, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – рано или поздно.

Либо российское руководство будет реально искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену.

Главное из вечернего обращения Зеленского 13 апреля:

В Киев прибыли президенты четырех государств – друзей Украины. Тех, кто помогает нам с первых дней. Кто не колебался, давать ли нам оружие. Кто не сомневался, вводить ли санкции. И кто сейчас на уровне Европейского Союза продвигает более жесткий санкционный пакет против России. Польша, Литва, Латвия, Эстония.

В первую очередь нужно нефтяное эмбарго. И четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей. Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину.

Западную санкционную политику рассмотрела сегодня группа международных экспертов под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти.

Говорил сегодня с президентом США Байденом. Среди тем разговора – привлечение к ответственности всех российских военных и командиров, совершивших военные преступления. Обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины. Договорились. На 800 миллионов долларов. Оружие, боеприпасы, другая помощь.

Обратился в парламент и народ Эстонии. Поблагодарил за помощь, предоставленную Украине, в том числе и оружием. Также призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу. Группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в городе.

Государственными наградами отмечены 270 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, семь из них посмертно, а также 11 работников Управления государственной охраны. Другим указом звание Героя Украины присвоено двум военнослужащим наших Вооруженных Сил. Посмертно.

Смотри полное видео обращение Зеленского 13 апреля 2022:

Президент Украины продолжает обращаться к правительствам и народам разных стран-партнеров. Напомним, ранее мы публиковали видео обращения Зеленского к Эстонии.