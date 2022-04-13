Можно потерять весь восток Европы! Зеленский призвал Эстонию к эмбарго российской нефти

Владимир Зеленский обратился к парламенту Эстонии, призвав полностью блокировать российские банки и внести нефть в санкционный пакет. Поскольку это может помочь остановить кровавых оккупантов.
Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения.
Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения.
Президент пригласил Эстонию и ее специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины.
Поскольку техническая и экспертная поддержка сейчас просто необходима, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч: это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых прячутся дети.
Владимир Зеленский отметил важность введения эмбарго на российскую нефть и другие энергоносители на уровне всего ЕС.
Сейчас такое время, когда можно либо остановить Россию, либо очень надолго потерять весь восток Европы.
Сейчас такое время, когда можно либо остановить Россию, либо очень надолго потерять весь восток Европы.
Все международные учреждения, которые должны поддерживать мир: ООН, ОБСЕ и другие — не способны сейчас остановить российскую агрессию. Хотя именно для этого и создавались.
Региональные альянсы, прежде всего НАТО, предстали перед непростой реальностью, когда ни у кого не может быть стопроцентной уверенности, будут ли они реально защищать своих членов в случае широкомасштабного нападения России. Такого же, как в Украине.
Если ее не остановить сейчас, то будет потеряна всякая надежда на безопасную и свободную жизнь на континенте, которая регулировалась бы общепризнанным правом, а не жестокой силой.
Смотри онлайн полное видео обращение Зеленского к парламенту Эстонии.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился и к литовскому парламенту.