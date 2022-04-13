Можно потерять весь восток Европы! Зеленский призвал Эстонию к эмбарго российской нефти

Владимир Зеленский обратился к парламенту Эстонии, призвав полностью блокировать российские банки и внести нефть в санкционный пакет. Поскольку это может помочь остановить кровавых оккупантов.

Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения.

Президент пригласил Эстонию и ее специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины.

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Поскольку техническая и экспертная поддержка сейчас просто необходима, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч: это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых прячутся дети.

Владимир Зеленский отметил важность введения эмбарго на российскую нефть и другие энергоносители на уровне всего ЕС.

Сейчас такое время, когда можно либо остановить Россию, либо очень надолго потерять весь восток Европы.

Все международные учреждения, которые должны поддерживать мир: ООН, ОБСЕ и другие — не способны сейчас остановить российскую агрессию. Хотя именно для этого и создавались.

Читать по теме Украина отделяет российскую агрессию от Европы — певица Шер призвала мировых лидеров вооружить украинцев Известная американская певица Шер активно поддерживает украинцев в войне против России.

Региональные альянсы, прежде всего НАТО, предстали перед непростой реальностью, когда ни у кого не может быть стопроцентной уверенности, будут ли они реально защищать своих членов в случае широкомасштабного нападения России. Такого же, как в Украине.

Если ее не остановить сейчас, то будет потеряна всякая надежда на безопасную и свободную жизнь на континенте, которая регулировалась бы общепризнанным правом, а не жестокой силой.

Смотри онлайн полное видео обращение Зеленского к парламенту Эстонии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился и к литовскому парламенту.