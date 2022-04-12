Экспонаты для туристов или европейские ценности — Зеленский обратился к литовцам

Владимир Зеленский сегодня обратился к литовскому парламенту.

Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине. И остаетесь среди тех, кто заботится о мире и безопасности Европы больше всего.

Президент рассказал о ходе работы по фиксации и расследованию военных преступлений, совершенных Российской Федерацией, лживой кампании российских пропагандистов, принудительной депортации граждан Украины на территорию России.

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Начатая Россией полномасштабная война против Украины поставила перед Европой стратегический вопрос: живы ли до сих пор ценности, положенные в основу объединения народов на Европейском континенте после Второй мировой войны?

Или ценности уже отыграли свое и могут стать разве что экспонатами в музеях для туристов?

Владимир Зеленский поблагодарил литовский народ:

Я благодарен вам за первенство. За то, что вы первыми отказались от российских энергоносителей сейчас, когда это действительно нужно.

Литовский народ как никто другой понимает, как оккупанты могут разрушить свободу и какой ценой потом восстанавливается независимость, что вам образцово удалось.

Ранее мы рассказывали об отмене весеннего призыва 2022 и отсрочке демобилизации.