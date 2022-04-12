Світ

Експонати для туристів чи європейські цінності — Зеленський звернувся до литовців

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Квітня 2022, 15:38

Більше відео
0:04:47
Пентагон
Абсолютна неповага до людського життя. Пентагон спрогнозував подальші дії Росії в Україні
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
Недружній візит! Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
0:16:09
Володимир Зеленський звернувся до Республіки Кореї 11.04.2022
Щоб міста України більше ніколи не бачили такого зла! Зеленський звернувся до Південної Кореї
0:00:46
Вибори у Франції-2022
Боже, спаси Францію! Що відбувається на виборах-2022 та чому це так важливо для України
Дивитись більше

Останні відео
0:18:32
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Литви 12.04.2022

Експонати для туристів чи європейські цінності — Зеленський звернувся до литовців
0:05:50
Посівна кампанія 2022: чи буде дефіцит продуктів
Перша посівна кампанія за умов повномасштабної війни: чи вистачить нам овочів, м’яса та зерна
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:02:22
Подружжя розлучила окупація в Мелітополі
Назвав польову кухню ім’ям дружини та чекав на неї. Як подружжя розлучила окупація
0:03:37
Історія подружжя медиків з Маріуполя, які понад тиждень були заручниками російських окупантів
Вони оперували під обстрілами у потрощеній лікарні — історія подружжя медиків з Маріуполя
Втрати Росії в Україні 12.04
Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ
0:03:30
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 
0:04:30
Буча після звільнення 12.04.2022
Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя
0:03:02
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Більше відео
Посівна кампанія 2022: чи буде дефіцит продуктів
Читати далі
Перша посівна кампанія за умов повномасштабної війни: чи вистачить нам овочів, м’яса та зерна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь