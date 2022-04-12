Експонати для туристів чи європейські цінності — Зеленський звернувся до литовців

Володимир Зеленський сьогодні звернувся до литовського парламенту.

Ви були серед перших, хто прийшов на допомогу Україні. І залишаєтеся серед тих, хто дбає про мир і безпеку Європи найбільше.

Президент розповів про ведення роботи з фіксації та розслідування воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією, брехливу кампанію російських пропагандистів, примусову депортацію громадян України на територію Росії.

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Розпочата Росією повномасштабна війна проти України поставила перед Європою стратегічне питання: а чи живі ще досі цінності, покладені в основу об’єднання народів на Європейському континенті після Другої світової війни?

Чи цінності вже відіграли своє і можуть стати хіба що експонатами в музеях для туристів?

Володимир Зеленський подякував литовському народові:

Я вдячний вам за першість. За те, що ви першими відмовилися від російських енергоносіїв зараз, коли це справді потрібно.

Литовський народ як ніхто інший розуміє, як окупанти можуть зруйнувати свободу та якою ціною потім відбудовується незалежність, що вам взірцево вдалося.

Раніше ми розповідали про скасування весняного призову 2022 та відтермінування демобілізації.