Мобілізація в Україні сьогодні — що потрібно знати та які є хвилі

Загальна мобілізація в Україні розпочалась 24 лютого, коли Володимир Зеленський видав указ про строки призовів на військову службу. Таке рішення було ухвалене через повномасштабну агресію Росії на Україну.

З 15 березня триває мобілізація військовозобов’язаних громадян другої черги. Вона триватиме до 24 травня.

А в неділю, 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня. Рішення підтримали 320 народних обранців.

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Чи продовжать в Україні мобілізацію

Оскільки війна триває, в Україні може виникнути потреба у продовженні загальної мобілізації після 24 травня. Про це раніше заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Утім, він додав, що діяти ЗСУ буде, враховуючи поточну ситуацію на фронті.

— Якщо така потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, однозначно буде потреба у поповненні фахівцями, військовими наших військових частин. Тому я думаю, керівництвом буде продовжено мобілізацію після 24 травня, – зазначив він.

А от секретар РНБО Олексій Данілов тоді говорив, що в Україні достатньо бійців для захисту наших теренів. Тож наступного етапу мобілізації не очікується.

— На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну, – заявив він 3 травня.

Весняний призов і демобілізація

Так, в Україні скасували призов на строкову військову службу у квітні — червні 2022 року.

Військовослужбовці, які вже вислужили встановлений термін своєї строкової служби, чекатимуть на наступну хвилю демобілізації.

Вони будуть звільнені в запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

В Україні триває війна з Росією, тож коли буде оголошено нові строки призову, не зазначається.

Якщо мобілізація означає призов резервів через введення воєнного стану, то демобілізація — переведення Збройних сил та економіки країни у режим мирного часу.

Тобто це означає, що термін служби цих військових буде продовжено до закінчення війни або до наступної хвилі мобілізації строковиків.

Які є хвилі мобілізації

Розповімо про те, які взагалі існують мобілізаційні хвилі:

Перша хвиля, або оперативний резерв — військові, які мають практичний бойовий досвід. Чоловіки першої хвилі мають вік до 40 років, переважно служили в АТО або ООС. Друга хвиля — колишні строковики та контрактники, що мали військовий досвід до 2014 року. Третя хвиля мобілізації — мобілізаційний резерв — сюди входять офіцери запасу, які не увійшли в попередні хвилі мобілізації, та чоловіки, що закінчили військові кафедри ВНЗ. Четверта хвиля — громадський резерв — призивають усіх чоловіків, які можуть воювати і не мають протипоказань за віком чи станом здоров’я.

До такого призову вдаються в надскладних ситуаціях, коли триває повномасштабна війна і не вистачає людей з основних мобілізаційних хвиль.

Яка зараз хвиля мобілізації в Україні

З 15 березня розпочалася друга хвиля мобілізації українців. Детально про те, що треба знати про другу хвилю резервістів, ми розповіли раніше.