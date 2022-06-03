Мобилизация в Украине сегодня — что нужно знать и какие есть волны

Мобилизация в Украине началась 24 февраля, когда Владимир Зеленский издал указ о сроках призывов на военную службу. Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

А с 15 марта этого года идет мобилизация военнообязанных граждан второй очереди. Она продлится до 24 мая.

Кроме того, в воскресенье, 22 мая, Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.

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Продолжат ли в Украине мобилизацию

Поскольку война продолжается, Украине может потребоваться продолжение общей мобилизации после 24 мая. Об этом ранее заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Впрочем, он добавил, что действовать ВСУ будет, учитывая текущую ситуацию на фронте.

— Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно потребуется пополнение специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому, я думаю, руководством будет продолжена мобилизация после 24 мая, – отметил он.

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов тогда заверял, что в Украине достаточно бойцов для защиты наших территорий. Следующего этапа мобилизации не ожидается.

— На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну, – заявил он 3 мая.

Весенний призыв и демобилизация

Так, отменили призыв на срочную военную службу в апреле — июне 2022 года.

Военнослужащие, которые уже выслужили установленный срок своей срочной службы, будут ждать следующей волны демобилизации.

Они будут уволены в запас не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

В Украине идет война с Россией, поэтому когда будут объявлены новые сроки призыва, не указывается.

Если мобилизация означает призыв резервов из-за введения военного положения, то демобилизация — перевод Вооруженных сил и экономики страны в мирный режим.

То есть это означает, что срок службы этих военнослужащих будет продлен до окончания войны или до следующей волны мобилизации срочников.

Какие есть волны мобилизации

Расскажем о том, какие существуют мобилизационные волны:

Первая волна — оперативный резерв — военные, имеющие практический боевой опыт. Мужчины первой волны имеют возраст до 40 лет, преимущественно служили в АТО или ООС. Вторая волна — бывшие срочники и контрактники, имевшие военный опыт до 2014 года. Третья волна — мобилизационный резерв — сюда входят офицеры запаса, которые не вошли в предыдущие волны мобилизации, и мужчины, окончившие военные кафедры ВУЗов. Четвертая волна — общественный резерв — призывают всех мужчин, которые могут воевать и не имеют противопоказаний по возрасту или состоянию здоровья.

К такому призыву прибегают в сверхсложных ситуациях, когда идет полномасштабная война и не хватает людей из основных мобилизационных волн.

Какая сейчас волна мобилизации в Украине

С 15 марта началась вторая волна мобилизации украинцев. Что нужно знать о второй волне резервистов и какие еще волны есть, мы рассказали ранее.