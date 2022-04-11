Світ

Щоб міста України більше ніколи не бачили такого зла! Зеленський звернувся до Південної Кореї

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 11 Квітня 2022, 14:30

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