Щоб міста України більше ніколи не бачили такого зла! Зеленський звернувся до Південної Кореї

Під час звернення до парламенту Південної Кореї президент України Володимир Зеленський заявив про зруйнування Маріуполя російськими окупантами та розповів про ситуацію в місті:

Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих.

— Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом.

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Володимир Зеленський звернувся до корейського народу та показав кадри російської блокади Маріуполя.

Закликав надавати Україні необхідну зброю та обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти.

— Надати необхідну зброю Україні — означає не тільки врятувати життя наших людей, не тільки дати нам можливість деблокувати наші міста, зокрема наш багатостраждальний Маріуполь, а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розгортання російської агресії, — наголосив глава держави.

Він також додав, що Україна саме тому і просить про допомогу, щоб зупинити Росію.

Щоб міста України та інших держав більше ніколи не бачили такого зла. Щоб до них більше ніколи не могла прийти Росія.

Повне звернення Володимира Зеленського 11 квітня дивися у відео.

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