Чтобы города Украины никогда больше не видели такого зла! Зеленский обратился к Южной Корее

Во время обращения к парламенту Южной Кореи президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрушении Мариуполя российскими оккупантами и рассказал о ситуации в городе:

Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших.

— Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был уничтоженным городом, — убежден глава государства.

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Владимир Зеленский обратился к корейскому народу и показал кадры российской блокады Мариуполя.

Он призвал предоставить Украине необходимое оружие и ограничить экспорт энергоресурсов из России, прежде всего нефти.

— Предоставить необходимое оружие Украине — значит не только спасти жизнь наших людей, не только дать нам возможность деблокировать наши города, в частности, наш многострадальный Мариуполь, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего развертывания российской агрессии, — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина именно поэтому и просит помощи, чтобы остановить Россию.

Чтобы города Украины и других стран никогда больше не видели такого зла. Чтобы к ним больше никогда не могла прийти Россия.

Полное обращение Владимира Зеленского 11 апреля смотри в видео.

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