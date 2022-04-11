Беспокоиться не о чем ни киевлянам, ни одесситам: Арестович о наполеоновских планах врага и схеме U-24

Мы часто эмоционально реагируем на некоторые заявления врага. То он планирует всех захватить за три дня, то использовать химическое оружие, то уничтожить всех ядерным взрывом. Однако в конце концов в 14-й раз попадает в Чернобаевку и бьет по цистерне с азотной кислотой, испарения из которой летят прямо на территорию террористической РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему планы врага часто расходятся с его возможностями, возможно ли наступление на Одессу и Днепр, а также что означает схема U-24.

Главная ставка оккупанта

Главная ставка российских оккупантов сейчас — это взятие Мариуполя и окружение наших войск в направлении Изюма. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Об этом знает военно-политическое руководство Украины, а значит, принимает соответствующие меры.

Оккупанты объявляют наполеоновские планы о том, как они изначально все захватят и поделят, но пока удача им не улыбается.

Нужно помнить, что то, что Россия хочет, и то, что она может — это две очень разные вещи.

Так же российские оккупанты теперь атакуют Харьков и хотят взять Запорожье. У них есть желание снова пойти на Киев и Одессу. Однако это следует воспринимать как элементы информационной борьбы.

Они вторглись поначалу с элитными частями, с которыми они хотели захватить все (всю территорию Украины — ред.), и у их ничего не вышло. Поэтому части, которые сейчас есть, просто не способны выполнить такой объем задач.

Если посмотреть только с военной точки зрения, то резервы, которые они накопили, очень разнородные, слабые и менее качественные, чем были в начале.

Например, на линии Угледар — Марьинка они уже шестой день не могут продвинуться и на 200 м. Несмотря на то, что там еще работает российская авиация, ракетные войска и волнами идут атаки.

О каком взятии Киева, Одессы, Харькова и Запорожья можно вообще говорить?

Это те планы, которые можно рассматривать только с иронией. Возможны только удары ракетами, но войска оккупантов туда не дойдут. Поэтому волноваться не о чем ни киевлянам, ни одесситам, ни харьковчанам.

Схема U-24

Существует, конечно же, гипотетически худший сценарий. И чтобы он не случился, сейчас работает руководство страны. Президент предложил схему U-24, одной из задач которой является предотвращение такого сценария.

Это так называемое альтернативное НАТО с улучшенным вариантом статьи 5, говорит Алексей Арестович. На этот формат уже согласились страны, которые увидели, что война возможна и гипотетически может повториться, и, тем не менее, предоставляют нам гарантии.

Это Франция, Германия, Италия, Турция. Соединенные Штаты и Великобритания сейчас еще решаются.

Есть и другие страны, которые согласились.

Предстоящие события еще могут быть жесткими. И именно для того, чтобы этого не случилось и страна мирно жила и развивалась, сейчас работают президент, военные и вся наша дипломатия.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал о новом ударе по Николаеву и поделился шуткой об орках.