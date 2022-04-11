Чи варто хвилюватися киянам та одеситам? Арестович про наполеонівські плани ворога та схему U-24

Ми часто емоційно реагуємо на деякі заяви з боку ворога. То він планує всіх захопити за три дні, то використати хімічну зброю, то знищити всіх ядерним вибухом. Однак врешті-решт 14 разів прилітає в Чорнобаївку і гатить по цистерні з азотною кислотою, випари з якої отруюють його ж бійців.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому плани ворога часто розходяться з його можливостями, чи можливий наступ на Одесу та Дніпро, а також що означає схема U-24.
Головна ставка російських окупантів зараз — це взяття Маріуполя та оточення наших військ у напрямку Ізюма.
Привіт! На зв'язку Вікна
З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради,
що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.
Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!
Підтримати (Donate)
Головна ставка російських окупантів зараз — це взяття Маріуполя та оточення наших військ у напрямку Ізюма.
Про це знає воєнно-політичне керівництво України, а значить, вживає відповідних заходів.
Окупанти оголошують наполеонівські плани про те, як вони від початку все захоплять і поділять, але поки вдача їм не посміхається.
Потрібно пам’ятати, що те, що Росія хоче, і те, що вона може — це дві дуже різні речі.
Потрібно пам’ятати, що те, що Росія хоче, і те, що вона може — це дві дуже різні речі.
Так само російські окупанти тепер атакують Харків і хочуть взяти Запоріжжя. Також у них є бажання знову піти на Київ та Одесу. Проте це потрібно сприймати як елементи інформаційної боротьби.
Вони вторглися спочатку з елітними частинами, з якими планували бліцкриг, і в них нічого не вийшло. Тому частини, які зараз є, просто не здатні виконати такого об’єму завдань.
Якщо подивитися лише з військової точки зору, то резерви, які вони накопичили, дуже різнорідні, слабкі та менш якісні, ніж були на початку.
Наприклад, на лінії Вугледар — Мар’їнка вони вже шостий день не можуть просунутись і на 200 м. Попри те, що там ще й працює російська авіація, ракетні війська і хвилями йдуть атаки.
Про яке взяття Києва, Одеси, Харкова та Запоріжжя можна взагалі говорити?
Про яке взяття Києва, Одеси, Харкова та Запоріжжя можна взагалі говорити?
Це ті плани, які можна розглядати лише з іронією. Можливі лише удари ракетами, але війська окупантів туди не дійдуть. Тому хвилюватися немає про що ані киянам, ані одеситам, ані харків’янам.
Існує, звичайно ж, гіпотетично найгірший сценарій. І щоб він не стався, працює керівництво країни. Президент запропонував схему U-24, одним із завдань якої є запобігання такого сценарію.
Це так зване альтернативне НАТО з покращеним варіантом статті 5, каже Олексій Арестович. На цей формат вже зголосилися країни, які побачили, що війна можлива і гіпотетично може повторитися, а проте надають нам гарантії.
Це Франція, Німеччина, Італія, Туреччина. Сполучені Штати і Британія зараз ще зважуються.
Це Франція, Німеччина, Італія, Туреччина. Сполучені Штати і Британія зараз ще зважуються.
Є й інші країни, які зголосилися.
Майбутні події ще можуть бути жорсткими. І саме для того, щоб цього не трапилося і країна мирно жила та розвивалася, працюють зараз президент, військові та вся наша дипломатія.
Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів про новий удар по Миколаєву та поділився жартом про орків.