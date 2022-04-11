Чи варто хвилюватися киянам та одеситам? Арестович про наполеонівські плани ворога та схему U-24

Ми часто емоційно реагуємо на деякі заяви з боку ворога. То він планує всіх захопити за три дні, то використати хімічну зброю, то знищити всіх ядерним вибухом. Однак врешті-решт 14 разів прилітає в Чорнобаївку і гатить по цистерні з азотною кислотою, випари з якої отруюють його ж бійців.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому плани ворога часто розходяться з його можливостями, чи можливий наступ на Одесу та Дніпро, а також що означає схема U-24.

Головна ставка окупанта

Головна ставка російських окупантів зараз — це взяття Маріуполя та оточення наших військ у напрямку Ізюма. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Про це знає воєнно-політичне керівництво України, а значить, вживає відповідних заходів.

Окупанти оголошують наполеонівські плани про те, як вони від початку все захоплять і поділять, але поки вдача їм не посміхається.

Потрібно пам’ятати, що те, що Росія хоче, і те, що вона може — це дві дуже різні речі.

Так само російські окупанти тепер атакують Харків і хочуть взяти Запоріжжя. Також у них є бажання знову піти на Київ та Одесу. Проте це потрібно сприймати як елементи інформаційної боротьби.

Вони вторглися спочатку з елітними частинами, з якими планували бліцкриг, і в них нічого не вийшло. Тому частини, які зараз є, просто не здатні виконати такого об’єму завдань.

Якщо подивитися лише з військової точки зору, то резерви, які вони накопичили, дуже різнорідні, слабкі та менш якісні, ніж були на початку.

Наприклад, на лінії Вугледар — Мар’їнка вони вже шостий день не можуть просунутись і на 200 м. Попри те, що там ще й працює російська авіація, ракетні війська і хвилями йдуть атаки.

Про яке взяття Києва, Одеси, Харкова та Запоріжжя можна взагалі говорити?

Це ті плани, які можна розглядати лише з іронією. Можливі лише удари ракетами, але війська окупантів туди не дійдуть. Тому хвилюватися немає про що ані киянам, ані одеситам, ані харків’янам.

Схема U-24

Існує, звичайно ж, гіпотетично найгірший сценарій. І щоб він не стався, працює керівництво країни. Президент запропонував схему U-24, одним із завдань якої є запобігання такого сценарію.

Це так зване альтернативне НАТО з покращеним варіантом статті 5, каже Олексій Арестович. На цей формат вже зголосилися країни, які побачили, що війна можлива і гіпотетично може повторитися, а проте надають нам гарантії.

Це Франція, Німеччина, Італія, Туреччина. Сполучені Штати і Британія зараз ще зважуються.

Є й інші країни, які зголосилися.

Майбутні події ще можуть бути жорсткими. І саме для того, щоб цього не трапилося і країна мирно жила та розвивалася, працюють зараз президент, військові та вся наша дипломатія.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів про новий удар по Миколаєву та поділився жартом про орків.