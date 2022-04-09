Україна

Чи є загроза нової ескалації в Києві та де ще зараз небезпечно? Роз’яснення від Міноборони

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 09 Квітня 2022, 08:00
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