Чи є загроза нової ескалації в Києві та де ще зараз небезпечно? Роз’яснення від Міноборони

В ефірі телемарафону новин заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про зміну тактики ведення війни з боку Росії та перегруповування військ для можливих наступів на Донбас та на Київ.

Найперше, вона відзначила, що якщо дивитися на ситуацію комплексно, у нас триває широкомасштабна війна.

Протягом війни загроза буде існувати щодо всієї території України і щодо ракетних обстрілів так само. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Плани Росії наступати на Сході

Росія не полишає своїх спроб закріпитися на адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей і почати наступ на інших напрямках.

І Південь, і Харківщина теж під загрозою, – прокоментувала Маляр.

Вона також додала, що на самому Донбасі активні бойові дії тривають весь цей час.

Чи можливий новий наступ на Київ

Ганна Маляр пояснила, що дає нам підстави вважати, що може бути ескалація не тільки на Сході.

Російські війська перегруповують свої підрозділи.

Те, що вони вивели з України — Київська, Чернігівська область — це не їхня добра воля. Їхні підрозділи були позбавлені боєздатності українськими ЗСУ і вони змушені були піти.

Але вони ті підрозділи відновлюють: і особовий склад, і бойову техніку лише для того, щоб потім знов наступати.

2. Вони збільшують кількість техніки уздовж кордону;

3. Росія посилює розвідку та визначає нові напрямки (для наступу – ред.), адже стратегія, яка була обрана ворогом для початку війни, не спрацювала.

4. Ворожа армія аналізує попередні дні війни й вираховує наші слабкі місця.

— Підготовка, безумовно, є, – коментує заступниця міністра оборони.

Нові небезпечні напрямки

Білорусь, куди стягуються сили і де тривають “нескінченні навчання”;

Невизнане Придністров’я.

Нагадаємо, раніше міський голова столиці Віталій Кличко розповів, чи можна повертатися в Київ.