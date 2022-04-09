Есть ли угроза новой эскалации в Киеве и где еще опасно? Разъяснения от Минобороны

В эфире телемарафона новостей заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об изменении тактики ведения войны со стороны России и перегруппировке войск для возможных наступлений на Донбасс и Киев.

В первую очередь, она отметила, что если смотреть на ситуацию комплексно, у нас идет широкомасштабная война.

В ходе войны угроза будет существовать по всей территории Украины и по ракетным обстрелам также. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Планы России наступать на Востоке

Россия не оставляет своих попыток закрепиться на административных границах Донецкой и Луганской областей и начать наступление на других направлениях.

И Юг, и Харьковская область тоже под угрозой, – прокомментировала Маляр.

Она также добавила, что на самом Донбассе активные боевые действия продолжаются все это время.

Возможно ли новое наступление на Киев

Анна Маляр объяснила, что позволяет нам полагать, что возможна новая эскалация не только на Востоке.

Российские войска перегруппируют свои подразделения.

То, что они вывели из Украины – Киевская, Черниговская область – это не их добрая воля. Их подразделения были лишены боеспособности украинскими ВСУ и вынуждены были уйти.

Но они эти подразделения восстанавливают: и личный состав, и боевую технику только для того, чтобы потом снова наступать.

2. Они увеличивают количество техники вдоль границы;

3. Россия усиливает разведку и определяет новые направления (для наступления – ред.), поскольку стратегия, избранная врагом для начала войны, не сработала.

4. Вражеская армия анализирует предыдущие дни войны и высчитывает наши слабые места.

— Подготовка, безусловно, есть, – комментирует заместитель министра обороны.

Новые опасные направления

Беларусь, куда стягиваются силы и где продолжаются “бесконечные учения”;

Непризнанное Приднестровье.

Напомним, ранее городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, можно ли возвращаться в Киев.