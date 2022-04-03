Віталій Кличко про ситуацію у столиці та чи можна повертатися у Київ

Київська область звільнена від окупантів і люди починають повертатися до своїх домівок, зокрема до столиці.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію в місті та чи дійсно безпечно повертатися.

Він сказав: не варто забувати про те, що кілька днів тому біля Києва тривали бої. Системи ППО працюють, але гарантувати безпеку стовідсотково неможливо, адже росіяни ще можуть запускати ракети по Києву.

— Прохання, ще декілька днів почекати, можливо через тиждень, можна буде повернутися до цього питання (про повернення — ред.), — сказав Кличко.

Щодо запровадження знову кількаденної комендантської години, мер Києва сказав, що спирається на поради військових.

Також він подякував усім працівникам Києва, що підтримують комунальну сферу міста та усім тим, хто підтримує життя в місті.

Ми розглядаємо послаблення перевірок (на блокпостах — ред.) та надати більше транспорту.

Проте він нагадав також, що ми живемо у воєнних умовах і попросив з розумінням ставитися до усіх незручностей.

Наші військові вже звільнили 50 населених пунктів. Раніше ми розповідали, яка ситуація у звільнених від окупантів містах.