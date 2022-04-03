Тони їжі та сотні тисяч гривень: як переформатувалися київські ресторани та кафе

“Рускій мір” прагнув зупинити будь-яке життя на території нашої України — від буквального значення до економічного розвитку. Проте українці згуртувалися та поставили все, що могли, на потреби війни та нашої армії.

Київські ресторани та кафе замість закриття переформатувалися на вимогу війни. За понад місяць війни вони уже налагодили комунікацію з командирами різних підрозділів.

Кухарі одного столичного ресторану називають себе кухонними військами. Щодня звідси виїжджають чотири сотні боксів для військових на позиціях, а останнім часом готують саме на шпиталі.

І це лише одна із семи волонтерських кухонь відомої мережі ресторанів.

Богдан — офіціант, але зараз його робота складається саме з приготування їжі. Він розповідає, що найбільше готують зараз.

Потрібні продукти багаті на білок. Раніше це була риба, зараз є ще курка. І, звісно, куди ж без вуглеводів — це локшина, картопля, каша.

Цілими волонтерськими рядами працюють і в іншій мережі ресторанів. З початку війни тут спакували й передали нашим захисникам більше мільйона порцій гарячих страв. Аби виготовляти потрібну кількість порцій, довелося пристосовуватися та збільшувати виробничий простір: у головному залі встановили цілі харчові котли.

Працівник закладу Костянтин Луговий каже — у таких зручно варити каші.

З цього казана виходить приблизно 1000 порцій, це десь 300 кілограмів каші.

На кухні працюють лише професіонали, а вже далі — справа за волонтерами. На цьому об’єкті їх із півсотні. Серед них — Дмитро, який уже два тижні розвантажує харчі, розподіляє обіди по порціях і готує до вирушення.

У військкоматі сказали, що я ще не потрібний, тож шукав місце, де я можу бути корисним просто зараз.

Аби охопити до 10 тисяч замовлень у день, меню майже незмінне: курку безплатно надають підприємці, а крупи, олію та упакування купують за донати.

Ресторатор Алекс Купер каже, відвантажують деколи й 20 тонн їжі у день. А витрати на день сягають близько 100 тисяч гривень.

Волонтери певні, що вони відповідають за силу кожного бійця на фронті — тож і працюють на перемогу та з готовністю до будь-яких вказівок. Київські ресторани готові надавати свої послуги на вимогу війни до останнього.

А вже після перемоги мріють зібратись із захисниками уже на мирну вечерю в стінах волонтерських кухонь. А як тобі взяти участь у розіграші вечері із розвідником, яку влаштовують наші волонтери, читай у матеріалі.