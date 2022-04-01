Люди

Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів

Катерина Павловська, Журналістка програми Факти ICTV 01 Квітня 2022, 08:00

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