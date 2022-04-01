Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів

Прицільні постріли у засніжених полях та чітке відпрацювання бойових задач. Це військові навчання 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буквально за місяць до війни.

Набута тоді майстерність нині допомагає трощити ворога, але щоб знищувати його ще успішніше — хлопцям потрібна сучасна техніка. З цим проханням вони й звернулися до волонтерів.

Українські волонтери, кажуть, можуть знайти все на світі. А часом втілюють настільки креативні ідеї, що охочих допомогти занадто багато.

Письменник Ігор Завілінський розповідає, що хлопці з 80-ї бригади попросили дорогущого коптера.

— В цей момент ми зрозуміли, що нам непросто потрібен збір коштів, а потрібна якась подія.

Ми вигадали для дівчат приз — вечеря з розвідником на День перемоги.

Ця пропозиція вчинила справжній вибух у соціальних мережах. Допомогти нашим розвідникам ви можете на сайті Donate2Ukraine.

Волонтери дуже сильно підтримують наших військових. Буває, що вони не сплять ночами та йдуть на великий ризик. Раніше Вікторія Дворецька розповіла про роботу фонду Повернись живим.