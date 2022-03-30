Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим

Під час війни Україна об’єдналась, як ніколи раніше. Значну частину допомоги надають волонтери. Вікторія Дворецька в мирний час керувала ветеранським відділом фонду Повернись живим.

Проте зараз вона разом з фондом забезпечує нашу армію автомобілями. Займаються пошуком, покупкою, ремонтом та передають на потреби передової.

Для чого така велика кількість автомобілів?

На передовій авто завжди були необхідністю. Їх ніколи не було достатньо. Треба розуміти, що є автомобілі, якими забезпечує армія — вони здебільшого не настільки мобільні.

Серед авто також є швидкі допомоги, щоб рятувати наших бійців. Зараз їх потрібно значно більше, адже військо збільшилося в кілька разів. Є підрозділи, які формувалися з нуля, їх потрібно забезпечити технікою.

На чому, крім авто, концентруєтесь у закупівлях?

Фонд Повернись живим уже вісім років працює з технікою. Закуповуємо тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотні літальні апарати, коптери, планшети з системами. Обсяг роботи значно збільшився.

Чи збільшується кількість представництв фонду по Україні?

Так, це критична необхідність. По-перше, зробити тиловий пункт управління, який займається логістикою. Щоб бути ближчими до наших військових та якісно їм допомагати, ми відкриваємо представництва по всій Україні. Дізнаємося їхні потреби з перших уст.

Чим займається ветеранський відділ?

З 24 лютого ми спрямували всі свої сили на воєнну роботу. Ми залишаємося менеджерами в організаційному комітеті наших збірних ветеранів. Продовжуємо працювати.

Раніше ми розповідали історію воєнкора, який врятувався з блокадного Маріуполя.