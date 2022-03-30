Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим

Під час війни Україна об’єдналась, як ніколи раніше. Значну частину допомоги надають волонтери. Вікторія Дворецька в мирний час керувала ветеранським відділом фонду Повернись живим.
Проте зараз вона разом з фондом забезпечує нашу армію автомобілями. Займаються пошуком, покупкою, ремонтом та передають на потреби передової.
На передовій авто завжди були необхідністю. Їх ніколи не було достатньо. Треба розуміти, що є автомобілі, якими забезпечує армія — вони здебільшого не настільки мобільні.
Серед авто також є швидкі допомоги, щоб рятувати наших бійців. Зараз їх потрібно значно більше, адже військо збільшилося в кілька разів. Є підрозділи, які формувалися з нуля, їх потрібно забезпечити технікою.
Фонд Повернись живим уже вісім років працює з технікою. Закуповуємо тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотні літальні апарати, коптери, планшети з системами. Обсяг роботи значно збільшився.
Так, це критична необхідність. По-перше, зробити тиловий пункт управління, який займається логістикою. Щоб бути ближчими до наших військових та якісно їм допомагати, ми відкриваємо представництва по всій Україні. Дізнаємося їхні потреби з перших уст.
З 24 лютого ми спрямували всі свої сили на воєнну роботу. Ми залишаємося менеджерами в організаційному комітеті наших збірних ветеранів. Продовжуємо працювати.
Раніше ми розповідали історію воєнкора, який врятувався з блокадного Маріуполя.