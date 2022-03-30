Продолжаем работать — Виктория Дворецкая о работе ветеранов фонда Повернись живим

Во время войны Украина объединилась, как никогда раньше. Значительную часть помощи предоставляют волонтеры. Виктория Дворецкая в мирное время руководила ветеранским отделом фонда Повернись живим.

Однако сейчас она вместе с фондом снабжает нашу армию автомобилями. Занимаются поиском, покупкой, ремонтом и передают на передовые нужды.

Зачем такое большое количество автомобилей?

На передовой машины всегда были необходимостью. Их никогда не было достаточно. Надо понимать, есть автомобили, которыми обеспечивает армия — они менее мобильны в большинстве.

Среди авто также есть скорые помощи, чтобы спасать наших бойцов. Сейчас их нужно гораздо больше, ведь войско увеличилось в несколько раз. Есть подразделения, которые формировались с нуля, их нужно снабдить техникой.

На чем, кроме автомобилей, концентрируетесь в закупках?

Фонд Повернись живим уже восемь лет работает с техникой. Закупаем тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты, коптеры, планшеты с системами. Объем работы значительно увеличился.

Увеличивается ли количество представительств фонда по Украине?

Да, это критическая необходимость. Во-первых, сделать тыловой пункт управления, занимающийся логистикой. Чтобы быть ближе к нашим военным и качественно помогать им, мы открываем представительства по всей Украине. Узнаем их потребности с первых уст.

Чем занимается ветеранский отдел?

С 24 февраля мы направили все свои силы на военную работу. Мы остаемся менеджерами в организационном комитете наших сборных ветеранов. Продолжаем работать.

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