Розповіді

Достатньо було в Google забити моє прізвище, і я пропав би назавжди — воєнкор про втечу з Маріуполя

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Світлана Ковбиця 27 Березня 2022, 22:00
Достатньо було в Google забити моє прізвище, і я пропав би назавжди - воєнкор про втечу з Маріуполя
Фото: Facebook

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