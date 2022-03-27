Кров, хаос та істерика. Жінка, що врятувалася, розповіла про вибух в маріупольському театрі

Маріуполь. Дев’ять літер, а скільки болю для українського народу. Тисячі втрачених життів, сотні поранених та літри пролитої української крові.
Російські нелюди розбомбили пологовий будинок в Маріуполі. Вони принесли смерть туди, де починається життя. Цього не пробачить жоден українець.
А 16 березня сталася ще одна жахлива трагедія в Маріуполі.
Окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де за приблизними підрахунками переховувалися 1200 людей.
Окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де за приблизними підрахунками переховувалися 1200 людей.
Пані Надія зі своєю родиною була там. Вони евакуювалися в безпечне місце зі свого будинку, яке знаходилося під обстрілами. Вона розповіла про той день.
Надія розказала, що в театр приїхала з зятем та дочкою 8 березня. Напередодні вони відправили бабусю з онуком в інше місце. Згодом вся родина зібралася в театрі.
— Людей у театрі було дуже багато. Нас уже заселяли на третій поверх у лівому крилі, якщо стояти обличчям до центрального входу. Заселяли просто в коридори. Де стоїш — там і лягай.
У підвалі люди лежали, як оселедці. Просто ніде було ступити.
У підвалі люди лежали, як оселедці. Просто ніде було ступити.
Ми першу ніч коли приїхали, стояли на ногах. Прилягти ніде було. Там хоч паркет, але було дуже холодно. Приміщення велике, і воно дуже швидко охолоне.
Надія розповідає, що наступного дня почали укріплювати вікна, щоб ніхто не постраждав від уламків скла.
Побут у театрі був налагоджений завдяки волонтерам.
Побут у театрі був налагоджений завдяки волонтерам.
— З боку заднього входу стояла польова кухня, і щодня волонтери готували. На сніданок у нас був окріп – у кого залишалися чайні пакетики, той пив чай, у кого не було — просто пили окріп. На обід волонтери варили юшку.
Тобто від голоду вже ніхто б не помер.
Тобто від голоду вже ніхто б не помер.
На вечерю давали знову окріп і, якщо була можливість, давали печиво, особливо дітям.
Свідкиня подій повідомила, що за два дні до обстрілу в театрі провели перепис людей, набралось 1200 осіб.
— Але ми думаємо, що насправді було більше. Бо до нас завозили породіль із пологового будинку. Його розбомбили, і вагітних, і матусь із новонародженими перевезли до нас у театр.
Надія каже, що вагітних та молодих матусь селили в гримерки, які знаходяться з правого боку театру.
Надія каже, що вагітних та молодих матусь селили в гримерки, які знаходяться з правого боку театру.
Також жінка розповідає, що напередодні вибуху переїхали з родиною до підвалу, а до того жили на третьому поверсі. В підвал було потрапити важко, вони заселилися на місце знайомих, які покинули місто.
— Вранці наступного дня і стався вибух. Це було приблизно о 9.45.
Люди з будинків поруч бачили яскравий спалах, вогненну кулю та вибух. То була авіабомба. Сила руйнування — просто жахлива.
Удар припав на задній бік театру. Бомба впала по косій, залетівши з правого крила на задню частину.
Удар припав на задній бік театру. Бомба впала по косій, залетівши з правого крила на задню частину.
За словами Надії, усі, хто перебував у передній частині театру та у підвалі — вціліли. Підвали в театрі будували ще за радянських часів, на випадок війни будували. Вони витримають будь-яку бомбу.
А ті, хто знаходився у задній частині та у правому крилі будівлі — всі загинули. Гримерки, в яких селили породіль, були якраз праворуч. Там ніхто не вижив.
— Мої донька і зять саме туди збиралися теж за окропом. Але зять нахилився зав’язати шнурок, забарився на хвилину буквально, і ця хвилина врятувала їм життя.
Він стояв навколішки й зав’язував шнурки, і його аж підкинуло – такої сили була ударна хвиля.
Він стояв навколішки й зав’язував шнурки, і його аж підкинуло – такої сили була ударна хвиля.
— Нас просто засипало цементною крихтою. Але стіни витримали.
Жінка каже, що виходи не були завалені, тож всі вибралися з підвалу без проблем.
Те, що ми побачили навколо, — це були кров та хаос. Люди мали істерику. У мене була істерика.
Те, що ми побачили навколо, — це були кров та хаос. Люди мали істерику. У мене була істерика.
Пані Надія каже, що перебувала ніби в трансі. Побачила, що люди допомагають пораненим і теж почала перев’язувати рани. Бинтів та антисептиків не було, чоловіки просто рвали ковдри на бинти.
Наступного дня родині Надії вдалося виїхати з Маріуполя.
— Нас просто врятував якийсь чоловік, який мешкав у будинку біля театру. Він побачив, як мій зять марно намагається завести машину і допоміг — дав акумулятор, налив 10 літрів бензину.
Я не знаю, хто це людина. Але він урятував всю нашу сім’ю.
Я не знаю, хто це людина. Але він урятував всю нашу сім’ю.
Я мрію повернутися до Маріуполя, знайти цю людину і віддячити її. Сподіваюся, він виживе у цьому пеклі.
Окупанти тримають в облозі й інші міста України. Люди там живуть без води, їжі, світла та тепла, під постійними обстрілами. Раніше ми розповідали історію людей, яким вдалося врятуватися з Ворзеля.