Кровь, хаос и истерика. Женщина, которая спаслась, рассказала о взрыве в мариупольском театре

Мариуполь. Девять букв, сколько боли для украинского народа. Тысячи потерянных жизней, сотни раненых и литры пролитой украинской крови.

Российские нелюди разбомбили роддом в Мариуполе. Они принесли смерть туда, где начинается жизнь. Этого не простит ни один украинец.

А 16 марта произошла еще одна ужасная трагедия в Мариуполе.

Оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где по приблизительным подсчетам прятались 1200 человек.

Надежда со своей семьей была там. Они эвакуировались в безопасное место из своего дома, которое находилось под обстрелами. Она рассказала о том дне.

Как жил театр

Надежда рассказала, что в театр приехала с зятем и дочерью 8 марта. Накануне они отправили бабушку с внуком в другое место. Со временем вся семья собралась в театре.

— Людей в театре было очень много. Нас уже заселяли на третий этаж в левом крыле, если стоять лицом к центральному входу. Заселяли прямо в коридоры. Где стоишь — там и ложись.

В подвале люди лежали как селедки. Просто негде было ступить.

Мы первую ночь когда приехали, стояли на ногах. Прилечь негде было. Там хоть и паркет, но было очень холодно. Помещение большое, и оно как-то очень быстро охладилось.

Надежда рассказывает, что на следующий день начали укреплять окна, чтобы никто не пострадал от осколков.

Быт в театре был налажен благодаря волонтерам.

— Со стороны заднего входа стояла полевая кухня, и каждый день волонтеры готовили. На завтрак у нас был кипяток — у кого оставались чайные пакетики, тот пил чай, у кого не было — просто пили кипяток. На обед волонтеры варили похлебку.

То есть от голода уже никто не умер бы.

На ужин давали опять кипяток и если была возможность — давали печенье, особенно детям.

Люди в театре

Свидетельница событий сообщила, что за два дня до обстрела в театре провели перепись людей, набралось 1200 человек.

— Но мы думаем, что было больше на самом деле. Потому что к нам завозили рожениц из роддома. Его разбомбили, и беременных, и мамочек с новорожденными перевезли к нам в театр.

Надежда говорит, что беременных и молодых мамочек селили в гримёрки, которые находятся с правой стороны театра.

Также женщина рассказывает, что перед взрывом переехали с семьей в подвал, а до того жили на третьем этаже. В подвал было попасть тяжело, они заселились на место знакомых, покинувших город.

День взрыва

— Утром следующего дня и произошел взрыв. Это было примерно в 9.45.

Люди из домов рядом видели яркую вспышку, огненный шар, и взрыв. Это была авиабомба. Сила разрушения – просто ужасающая.

Удар пришелся на заднюю сторону театра. Бомба упала по косой, залетев с правого крыла на заднюю часть.

По словам Надежды, все, кто находился в передней части театра и в подвале, уцелели. Подвалы в театре строили еще в советское время, на случай войны строили. Они выдержат любую бомбу.

А находившиеся в задней части и в правом крыле здания — все погибли. Гримерки, в которых селили рожениц, были как раз справа. Там никто не выжил.

— Мои дочь и зять как раз туда собирались тоже за кипятком. Но зять наклонился завязать шнурок, замешкался на минуту буквально, и эта минута спасла им жизнь.

Он стоял на коленях и завязывал шнурки, и его аж подбросило — такой силы была ударная волна.

Нас просто засыпало цементной крошкой. Но стены выдержали.

Женщина говорит, что выходы не были завалены, так что все выбрались из подвала без проблем.

То, что мы увидели вокруг — это были кровь и хаос. У людей была истерика. У меня самой была истерика.

Надежда говорит, что находилась как в трансе. Увидела, что люди помогают раненым, и тоже начала перевязывать раны. Бинтов и антисептиков не было, мужчины просто рвали одеяла на бинты.

Удалось покинуть город

На следующий день семье Надежды удалось уехать из Мариуполя.

— Нас просто спас какой-то человек, живший в доме возле театра. Он увидел, как мой зять безуспешно пытается завести машину и помог — дал аккумулятор, налил 10 литров бензина.

Я не знаю, кто это человек. Но он спас всю нашу семью.

Я мечтаю вернуться в Мариуполь, найти этого человека и отблагодарить его. Надеюсь, он выживет в этом аду.

Оккупанты осаждают и другие города Украины. Люди там живут без воды, пищи, света и тепла под постоянными обстрелами. Раньше мы рассказывали историю людей, которым удалось спастись из Ворзеля.