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Більше не буду, вони закривають очі на вбивства дітей — Вакарчук про звернення до росіян та свою місію

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Березня 2022, 19:00
Святослав Вакарчук — допомога Україні, думки про росіян та українську націю
Фото: УНІАН

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