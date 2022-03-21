Більше не буду, вони закривають очі на вбивства дітей — Вакарчук про звернення до росіян та свою місію

Під час війни музиканти, актори, шоумени та інші артисти долучаються до допомоги країні. Кожен — по можливості.

Святослав Вакарчук як символ української лірики теж не стоїть осторонь. В інтерв’ю Українській правді він розповів, чим конкретно займається у непрості часи війни.

Допомога по Україні

Львів, Одеса, Миколаїв — музикант їздить по містах України, щоб підтримати піснею свій народ. Він співає на вокзалах, у метро, на Потьомкінських сходах тощо.

Все почалося з того, що в одному з військових госпіталів Святослава попросили прийти та підтримати поранених. Коли ж прийшов, його не відпускали дві години.

Святослав багато спілкувався з персоналом, пораненими і побачив, наскільки важлива людська підтримка для інших.

Я зрозумів, що це буде однією з моїх місій. Я буду їздити країною і всіма своїми можливостями підніматиму бойовий дух там, де це потрібно, допомагатиму морально.

Святослав ділиться, що йому доволі добре це вдається.

Понад тиждень співак з командою займаються перевезенням надважливої допомоги. Це оптика та інші прилади, які треба швидко доставити.

Музикант співпрацює з волонтерами та владою Львова.

Поклик душі та імпровізація

Саме так Святослав називає те, чим займається. Розповідає, що не робить нічого заплановано. Часто вловлює спонтанні бажання.

Наприклад, заспівати на вокзалі Львова або поділитися якоюсь важливою річчю.

— Стоїть піаніно — ти розумієш, якщо пройдеш повз, буде дивно. Як не сісти й не заспівати.

Хочеш заспівати одну пісню, а потім виявляється, що співав 45 хвилин, тому що так складається ситуація і того потребують люди

Співак ділиться, що найчастіше людям потрібна моральна підтримка, деяким не вистачає обіймів, комусь просто потрібно виговоритися.

Святослав закликає проявляти людські якості і цим самим демонструвати єдність. Зізнається, що стає складніше.

Спочатку я робив це все якось інтуїтивно, а зараз уже не знаю, як справитися з усіма дзвінками й проханнями приїхати.

Музикант розповідає, що намагається нікому не відмовляти у проханнях.

Про росіян

На початку війни Святослав Вакарчук звертався до росіян із закликом не мовчати. Наразі перестав, адже зрозумів, що в цьому немає сенсу.

Він майже перестав вірити у російський народ та еліту, які змогли б скинути Путіна.

Ми постійно називаємо ім’я Путін, але фактично виправдовуємо велику кількість росіян, які насправді є частиною цієї зловісної історії.

— Пости від росіян “Ми проти війни” вже не працюють. Тому що в їхніх руках значно серйозніша зброя, ніж пости у Facebook чи Instagram, яку вони не використовують.

Вони не пройшли й не хочуть проходити свій рубікон. Вони вважають, що їхнє комфортне і стабільне життя вартує того, щоб закрити очі на вбивства дітей в Україні.

Про українську націю

— Мені здається, що війна остаточно сформувала політичну націю. Причому сформувала дуже швидко. І Путін стратегічно абсолютно прорахувався, коли вирішив, що цією війною він зупинить чи знищить Україну.

Я не уявляю собі, що після всіх цих подій, щоб у нас ще коли-небудь постало всерйоз питання: чи патріот ти своєї країни, чи ці політики проукраїнські, чи не проукраїнські?

Я думаю, що ці питання вже залишилися в минулому. Головне зараз вистояти та перемогти.

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